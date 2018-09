Venstre bruger S-slogan i stor kampagne: Det huer mig ikke

En socialdemokratisk folketingskandidat spærrede øjnene ekstra op, da han så Venstres nye velfærdskampagne.

Det store regeringsparti havde nemlig præcis samme slogan 'Arbejder for fællesskabet', som Kasper Sand Kjær, der har overtaget Mette Frederiksens valgkreds, efter at S-formanden skiftede til Aalborg.

- Min første tanke var, at det var lidt sløjt, at de ikke kan finde på egne slogans, siger Kasper Sand Kjær, som er formand for Dansk Ungdoms Fællesråd.

Venstre lancerede sin velfærdskampagne onsdag, men allerede i forrige måned præsenterede socialdemokraten sit slogan.

- I starten af august lancerede vi min kampagne til Folketinget med sloganet. Det skete i grafikker og på Facebook-sider, forklarer han.

Måske skifte slogan

Kasper Sand Kjær har ikke taget patent på sloganet, ligesom han heller ikke har købt domænet arbejderforfællesskabet.dk.

- Har du tænkt dig at ændre slogan?

- Det har jeg ikke besluttet mig for endnu, men jeg har det lidt på samme måde med, at ingen skal tage patent på Dannebrog, så jeg tror, jeg beholder det, siger Kasper Sand Kjær.

- Du kommer i så fald til at føre valgkamp med præcis samme slogan som jeres direkte modstander til regeringsmagten.

- Det huer mig heller ikke, og de har jo nok lidt flere annoncekroner til valgkamp, end jeg har her i Ballerup og Glostrup.

- De kommer måske til at eje det slogan, og så må jeg tilbage i værktøjskassen og arbejde på et nyt, fortæller socialdemokraten.

Ordfører vidste intet

Venstres annoncekampagne under mottoet 'Venstre - arbejder for fællesskabet' er den største siden folketingsvalget, og den indeholder også promovering på sociale medier og en filmreklamer i biografen, oplyser Venstres partisekretær Claus Richter til Mediawatch.

Venstres partisekretær, Claus Richter, afviser at svare på Ekstra Bladets spørgsmål om, hvornår det liberale parti lagde sig fast på fællesskabs-sloganet, og om Venstre kendte til S-sloganet.

Den politiske ordfører for Venstre, Britt Bager, har dog intet vidst om socialdemokratens slogan.

- Jeg har ikke været opmærksom på, at en kandidat i Ballerup har kørt det samme slogan som vores, siger Britt Bager.

- Kommer I til at ændre slogan, nu det også markedsfører en socialdemokrat?

- Nej, det gør vi ikke.

Løkke kopierer S-slogan

Det er imidlertid ikke første gang, at der kommer socialdemokratiske slogans på Venstre-læber.

Socialdemokratiet gik i 1960 til valg med sloganet 'Gør gode tider bedre'. Og den sætning er kommer ud af munden på statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) flere gange.

Blandt andet i sin tale ved Folketingets åbning i 2016, og forleden sagde han det igen på et pressemøde, som en journalist fra TV2 bemærkede.

- Har I en forkærlighed for socialdemokratiske slogans i øjeblikket?

- Nej, det har vi ikke, men jeg synes ikke, at det er en katastrofe, at der er en socialdemokrat i Ballerup, som også arbejder for fællesskabet.

- Hvad skete der med liberale dogmer om den enkeltes frihed og individet?

- At vi arbejder for fællesskabet kommer ud af frihed, frisind og fællesskab, som står på side et i vores principprogram fra 2006, siger Britt Bager.

S: Klinger hult fra V

Modsat mener socialdemokraten Kasper Sand Kjær, at Venstre blandt andet med sloganet prøver at fremstå som Socialdemokrater.

- Det lyder godt, at Venstre vil arbejde for fællesskabet, men jeg synes det klinger lidt hult i forhold til deres politik, siger Kasper Sand Kjær.

- Venstre har vel haft regeringsmagten i 13 ud af de seneste 17, hvor der er givet 75 milliarder kroner mere til velfærd.

- Ja, men siden Løkke indtog Statsministeriet for lidt over tre år siden, der har de udhulet velfærden. Så det kan godt være, at Venstre har givet mere Velfærd engang, men de gør det ikke længere.

- Hvad bygger du det på, når du siger, at Lars Løkke har udhulet velfærden?

- Den økonomiske politik har ikke leveret det til velfærden, som stigningen i antal børn og ældre kræver.

Jyllands-Posten kunne for nyligt fortælle, at den samlede vækst i det offentlige forbrug har været 4,4 mia. kr. mindre ifølge Finansministeriet end det såkaldte demografiske træk i 2016 -2018.

Dermed har presset fra særligt flere ældre oversteget de penge, som regeringen har afsat til velfærd.