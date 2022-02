Venstre efter Findsen-løsladelse: Rub neglene

- Danmark er ikke tjent med, at have de her skygger hængende over sig, lyder det fra Venstres politiske ordfører efter løsladelse af spionschef

Der skal fart på, så sagen mod tidligere spionchef Lars Findsen snart kan blive afklaret.

Sådan lyder reaktionen fra Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, efter Østre Landsret har besluttet, at Findsen ikke længere skal være varetægtsfængslet.

'Venstre opfordrer til, at anklagemyndigheden og regeringen afklarer sagen hurtigst muligt, så der kan komme ro om vores efterretningstjenester. Danmark er ikke tjent med, at have de her skygger hængende over sig,' lyder det fra Sophie Løhde i en kort skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

Den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste blev anholdt 8. december om formiddagen i Københavns Lufthavn.

Siden da har han været frihedsberøvet af Københavns Byret. Den første fængslingskendelse blev afsagt 9. december.

Selv om Lars Findsen nu er ude af fængslet, så finder Landsretten, at der en begrundet mistanke om, at han har overtrådt en sjældent anvendt paragraf i straffeloven om at røbe statshemmeligheder.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra retten.