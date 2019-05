Venstre får rekordvalg

Statsminister-partiet fordobler sine mandater efter katastrofevalget for fem år siden

Valget til Europa-Parlamentet stod på forhånd til at blive en skidt generalprøve til folketingsvalget for VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti.

Men statsministerpartiet Venstre går markant frem og bliver landets største parti med 23-24 procent af stemmerne. Det viser den første officielle prognose baseret på godt 95 procent af de optalte stemmer.

- Stort tillykke til os alle sammen, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen under sin tale på Christiansborg her til aften. Til stor jubel blandt de forsamlede til Venstre-festen.

Med resultatet går Venstre frem fra to til fire mandater. Venstre kan derfor rette op på det katastrofale valg for fem år siden. Dengang udløste Lars Løkke Rasmussens tøjsag det værste resultat for partiet i 25 år.

Efter Ekstra Bladets afsløringer af formandens indkøb af underbukser, habitter og sko hos Zornig på partifællernes regning, fik Venstre blot 16,7 procent af stemmerne i 2014, hvilket kun var nok til skuffende to mandater.

Beholder mandat

Samtidig kan blå blok glæde sig over, at konservative beholder partiets ene mandat. Ved sidste EP-valg i 2014 fik Det Konservative Folkeparti 208.262 stemmer, svarende til 9,1 procent. Dengang stod tidligere partiformand og vicestatsminister, Bendt Bendtsen øverst på partiets liste.

Denne gang var det den forholdsvis ukendte sygeplejerske-uddannede, Pernille Weiss. Hun kommer med det yderste af neglene - og kun takket være valgforbund med Venstre og Liberal Alliance - ind - og bevarer dermed det ene konservative mandat trods stemmemæssig tilbagegang.

Til gengæld er det sikkert, at Liberal Alliance med kulturminister Mette Bock som spidskandidat ikke får noget mandat i Bruxelles.

Finansminister Kristian Jensen (V) glædede sig i aftes over sit partis fremgang – ikke mindst med henblik på folketingsvalget 5. juni:

– Det vil være et rygstød før den sidste halvanden uges slutspurt af valgkampen. Så det er ganske positivt.