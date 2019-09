Venstre fjerner drille-detalje fra Tulle-video til Ellemann

Kristian Thulesen Dahl kunne ikke dy sig.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger valgte DF-formanden i sin video-hilsen til Jakob Ellemann-Jensen, som lørdag blev vist på Venstres landsmøde foran 850 delegerede og den nye partiformand, at præsentere en lagkage på optagelsen.

Men det var åbenbart for stærk kost for Venstre.

I hvert fald blev sekvensen med lagkagen ikke vist for Venstres medlemmer og nye formand. I stedet var hilsenen fra Thulesen Dahl en helt kort lykønskning, som blev vist sammen med hilsner fra de øvrige partiledere på Christiansborg.

Lagkage-fejring er blevet et varmt emne i dansk politik, efter Inger Støjberg i 2017 fejrede, at hun havde rundet 50 udlændingestramninger ved at lægge et billede af sig selv og en lagkage med dannebrogsflag på sociale medier.

Kristian Thulesen Dahl brokker sig lørdag eftermiddag på Twitter over, at hans lagkage-detalje er væk fra video-hyldesten til Ellemann.

Stort tillykke til Jakob Ellemann og Inger Støjberg. Ser frem til godt samarbejde. Men hvorfor måtte Jakob ikke få hele min videohilsen på landsmødet? Og hvem har besluttet at skære det vigtigste væk - for budskabet var jo, at vi sammen skal passe på Danmark! #dkpol — Kristian Thulesen Dahl (@Kristianthdahl) September 21, 2019

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar.

Jakob Ellemann-Jensen valgte at bruge sin valgtale på at invitere de øvrige fire borgerlige partier på kaffe for at genopbygge blå blok oven på en hård valgperiode, hvor samarbejdet har lidt stor skade mellem de blå partier.

