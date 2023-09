Venstre-folk smutter: Farvellermann

Landets næststørste parti. Et regeringsparti med magten.

Man skulle tro, at Venstre var et sted, hvor karrieren når sit højdepunkt for politiske nørder. Men sådan er det ikke for tiden.

Alene de seneste par uger har flere tunge figurer i Venstres organisation har valgt at stoppe. Cheferne forlader for fleres vedkommende Venstre uden store, flotte, funklende, nye og attraktive jobs på hånden.

De skal med egne ord bare prøve noget nyt, oplyser de på det sociale karrieremedie LinkedIn.

Det drejer sig om en digitalchef, en kampagnechef samt en souschef i pressetjenesten. Dertil kommer, at Ellemann mistede en spindoktor, da han vendte Forsvarsministeriet ryggen.

Forbandet

De mange opsigelser bliver bemærket i Venstre. Man er forbandet over timingen. Men de anses samtidig som en naturlig konsekvens af det forfærdelige valg i november, lyder det.

Svingdørens rotation kommer efter en tumultarisk periode i magtpartiets top.

Formand Ellemann gik i regering, selvom han havde forsvoret det. Siden blev han sygemeldt. Og er nu tilbage til musikken af ministerieskift, modvind i målingerne og skandalesag om kanoner.

Ny høvding uden bid

Men de hårde tider i Venstres kulisse startede for alvor allerede for fire år siden, da den daværende formand, Løkke, smuttede ud ad en bagdør. Kristian Jensen græd for åbne mikrofoner. Ellemann trådte til som ny høvding, men uden det bid, som Venstre-folkene har været vant til på posten.

Der blev grinet i kulissen, når han forpjusket erklærede sig som det store dyr på savannen.

Det hidtidige lavpunkt kom, da vælgerne tildelte Venstre en gedigen lussing i november.

Kræver motivation

Det rædselsfulde valg fik den benhårde konsekvens, at Venstre måtte vinke farvel til 33 medarbejdere. Økonomien i Venstre er nemlig som i alle andre partier i høj grad bundet op på aktuelle vælgertal, fordi det offentlige tilskud følger mandat- og vælgertal.

Derfor betragtes sensommerens travlhed ved udgangen som efterdønninger af vinterens åreladning. Topjobs i politik er notorisk tidskrævende, og derfor kræver det motivation ud over det sædvanlige, når der står flere valg for døren startende med EP-valget til foråret.

Den gejst var åbenbart ikke til at finde for de snart tidligere Venstre-folk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De forlader skuden

Kelvin Ellenton Jensen. Privatfoto

Kelvin Ellenton Jensen, kampagnechef

Annonce:

Annonce:

Annonce:

Annonce:

Annonce:

Af dem, der stopper, har han med to et halvt år været kortest tid i Venstre. Tidligere har han arbejdet for politisk ordfører Morten Dahlin, som bliver anset for fremtidens stjerne i Venstre.

Kampagnechefen aner ikke, hvad han skal nu.

'Men hvad så nu? Ja, det ved jeg heller ikke endnu, men jeg glæder mig til at finde ud af det,' skriver han på LinkedIn.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mads Brenøe. Privatfoto

Mads Brenøe, souschef i pressetjenesten

Annonce:

Annonce:

Annonce:

Annonce:

Annonce:

Han har været i Venstre siden VU-tiden, kun med en kort afstikker til Primetime Kommunikation.

Han forlader Venstre til fordel for Danmarks Naturfredningsforening. Ikke almindeligvis storaftager af borgerlige spinfolk.

'Jeg har været bidt af en gal fuglekigger, siden jeg var barn, og i det hele taget elsker jeg at færdes i naturen, hvad enten det er med vandre- eller løbesko på.'

'Regeringen har gang i en hel masse godt, men gode intentioner gør ikke det hele. Derfor glæder jeg mig til at følge alle de gode intentioner til dørs,' forklarer han på LinkedIn.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Henrik Andersen. Privatfoto

Henrik Andersen, digital chef

Annonce:

Annonce:

Annonce:

Annonce:

Annonce:

Venstre vinker fra årsskiftet farvel til en særdeles erfaren herre, der stopper efter 20 år i partiet. Heller ikke han har noget nyt på hånden.

'Hvad skal jeg så nu? Det ved jeg ikke helt endnu, men jeg skal drikke en hel del kaffe de næste måneder.'

'Jeg er ikke bundet af geografi eller lignende - verden er så at sige åben,' skriver han på LinkedIn.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rasmus Bebe. Foto: Venstre

Rasmus Bebe, særlig rådgiver for Ellemann

Annonce:

Annonce:

Annonce:

Annonce:

Annonce:

Rasmus Bebé hopppede af vognen, da Ellemann hellere ville være økonomiminister.

'Min kære ven. Tak for rejsen! Det har været hårdt, men det har aldrig været kedeligt. Du har været fantastisk hele vejen, og jeg vil savne dig,' skrev Ellemann til sin rådgiver igennem tre år.

Bebe har været med på hele den benhårde rejse, siden Ellemann blev formand. Og det forlyder i kulissen, at han havde brug for et liv med mere almindelige arbejdstider, end det har været tilfældet.

Hvad der nu skal ske, svæver vist lidt i det uvisse, men mon dog det bliver som gadefejer, når man har rådgivet Danmarks nummer to?

'Nu ser jeg frem til næste skridt i min tilværelse,' konstaterer han blot på LinkedIn.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rundtosset spindoktor

Det er ikke alle, der forlader Venstre.

Jakob Ullegård blev formentlig historiens korteste arbejdsløse spindoktor, da han forleden pludselig vendte tilbage i samme stilling som særlig rådgiver.

31. juli stoppede han ellers som særlig rådgiver i Økonomiministeriet. Men i forrige uge var han pludselig tilbage.

Dog ikke hos den nye mand i Økonomiministeriet.

Jakob Ullegård er nemlig fulgt med Troels Lund Poulsen ind i det problemombruste Forsvarsministerium.

'Det er korrekt, at jeg hurtigt kom tilbage efter sommer, og som jeg tidligere har skrevet, så var det ganske enkelt, fordi jeg fortrød min beslutning om at stoppe på Slotsholmen,' skriver han til Ekstra Bladet via ministeriets pressekontor.

I samme skriftlige svar afviser Ullegård, at han stoppede kortvarigt på grund af Ellemann-Jensens lederskab.

'Der opstod en mulighed for at komme tilbage for Troels Lund Poulsen, hvor jeg også fortsat kommer til at arbejde sammen med Jakob Ellemann-Jensen på stort set daglig basis – begge dele ser jeg meget frem til,' påpeger han.