Venstre: Forkert smittetryk falder tilbage på regeringen

Venstre sætter spørgsmålstegn ved, om regeringen lukkede Danmark for hårdt ned. Det sker efter, at Statens Serum Institut har erkendt fejl i beregninger af smittetryk

Venstre går nu direkte i kødet på regeringens helt store beslutning under corona-krisen: nedlukningen af store dele af Danmark.

Det sker efter, at Statens Serum Institut har erkendt en regnefejl i det såkaldte smittetryk den 30. marts.

fejlen betød, at man officielt overdrev effekten af nedlukningen af landet i løbet af de første uger.

- Opførte danskerne sig faktisk ordentligt, så det slet ikke var nødvendigt at lukke så hårdt ned? Det er sådanne tanker, man umiddelbart får, siger Martin Geertsen til TV2.

Han påpeger, at Statens Serum Institut hører under sundhedsministerens ressortområde.

Derfor peger fejlen, ifølge Martin Geertsen, tilbage på regeringen, som Venstre-politikeren mener, ikke har været åben nok omkring grundlaget for de afgørende tal, som beslutningerne omkring coronakrisen bygger på, skriver TV2.

Markant fejl

Seruminstituttets regnefejl førte til, at både instituttet og regeringen stolt kunne proklamere, at næsten smittetrykket var halveret, efter at man lukkede landet ned: fra et smittetryk (hvor mange personer en coronasmittet selv smitte, før man er rask, red.) på 2,6 personer til 1,4.

Men Seruminstituttet begik den fejl at indregne personer, der slet ikke var smittet i Danmark, i regnestykket.

Og dermed blev tallet for smittetrykket også højere, end det var virkeligheden.

Ifølge Berlingske var smittetrykket blot 1,8 ved nedlukningens begyndelse, og dermed er effekten af den multi-milliarddyre nedlukning langt mere begrænset.

- Jeg skal ikke kloge mig på forudsætninger i smittetryk. Men det er jeg helt sikker på, at andre dygtige mennesker end dem i SSI, kunne have haft nogle holdninger til, siger Martin Geertsen til TV2.