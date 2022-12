Venstre fortsætter forhandlinger: Kræver høje ambitioner

Venstre fortsætter med at forhandle med Socialdemokratiet om at danne en regering over midten og vil have et højt ambitionsniveau.

Det fastslår formand Jakob Ellemann-Jensen (V), efter at de konservative har forladt forhandlingerne, som foreløbigt har varet flere uger og tegner til at blive de længste nogensinde.

- Venstre fortsætter forhandlingerne med Socialdemokratiet de kommende dage.

- Hvis Venstre skal lave et forpligtende samarbejde med Socialdemokratiet - uanset om det er i opposition eller i regering - så skal indholdet være ud over det normale politiske ambitionsniveau, skriver Ellemann på Twitter.

De konservative oplyste lørdag, at partiet forlod forhandlingerne.

Ellemann har tidligere nævnt topskattelettelser som et vigtigt område for Venstre, hvilket hidtil har været uspiseligt for Socialdemokratiet.

Men en eventuel kommende SV-regering vil kræve indrømmelser fra begge partier, og Ellemann har med sine udtalelser skabt en forventning i baglandet.

Desuden vil Venstre gerne sænke skatten i bunden og ved generationsskifte. Efter folketingsvalget tegner der sig et flertal for langvarige økonomiske reformer, og det har hævet prisen, er Venstres analyse.

I valgkampen lød det fra Venstre, at topskattelettelser var urealistiske, selv om det er et ønske internt. Partiet affejede de konservatives forslag om at afskaffe topskatten helt.

Men for halvanden uge siden lød der nye toner fra Ellemann efter et møde med den fungerende statsminister Mette Frederiksen (S), der forsøger at danne en rød regering, da rød blok fik et spinkelt flertal på 90 mandater ved valget.

- Det handler også om at justere på topskattegrænsen. At rykke den, så det for flere kan betale sig at yde en ekstra indsats, sagde Ellemann efter en forhandlingsrunde.

Mette Frederiksen har ikke afvist det, men store dele af fagbevægelsen har harceleret mod det.

Det sætter Venstre under pres, at de konservative forlod forhandlingerne lørdag, fordi partiet kan blive det eneste blå i regeringen.

Afskeden skete med henvisning til, at det ikke ville være troværdigt, hvis de konservative gik med i en regering, når partiet ligesom Venstre havde brugt valgkampen på at tale imod det.

Der er endnu ikke blevet meldt noget officielt ud om forhandlingerne den kommende uge, men det vides, at partierne mødes og forhandler uden om pressen.

På tirsdag vil Frederiksen tangere rekorden for den længste regeringsdannelse på 35 dage, som fandt sted i 1975.

Ritzau forsøger at få en uddybende kommentar fra Jakob Ellemann-Jensen.

