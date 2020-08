Venstre giver bitter Løkke kold skulder

Det slår gnister mellem Venstre og partiets detroniserede formand, Lars Løkke Rasmussen.

Årsagen er Løkkes bog 'Om de fleste og det meste', hvor Løkke blandt andet fastholder, at det rigtige for Venstre er et samarbejde hen over midten i dansk politik.

Han havde endda planlagt møder med de radikales leder Morten Østergaard, understreger han.

Og på de allersidste linjer i bogen lufter Løkke endda muligheden for at 'slå døren ind' til toppolitik igen.

Hvordan udpensler Løkke ikke i sin bog.

Ny bog: Løkke og Ellemann på hård kollisionskurs

Kan ikke give slip

Og nu er Venstre-toppens tålmodighed med Løkkes skrivekløe tilsyneladende ved at have nået et mætningspunkt.

Løkke har svært ved 'at give slip', lyder det fra Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde.

- Det er velkendt, at Lars gerne ville lave en regering hen over midten. Det blev ikke til noget. Og Venstre har i dag en ny formand, som fra start har sat en klar borgerlig-liberal retning, som der er bred opbakning til i Venstre, skriver hun i en sms til Ekstra Bladet.

Og så kommer svirperen:

- Uanset parti er det altid svært at give slip som statsminister og formand, og jeg tror, at man skal læse Lars' udtalelser i den sammenhæng, skriver Løhde.

Kan mærke bitterheden

Løkke gennemgår nogle af de mest dramatiske øjeblikke i dansk politik i de senere år. Han har selv været centrum for de fleste af dem.

Men især det famøse møde på en tidligere sindssygeanstalt i Brejning i 2019 går han i detaljer med.

Det var her, det hele ramlede for Løkke.

'Jeg kan mærke vreden og bitterheden stige op i mig. Sådan må jeg ikke føle,' skriver Løkke for eksempel om tiden op til, at han formelt skulle takke partiet for 'det meste til de fleste'.

Optog møde på mobil

Mødet i Brejning - og hold nu fast - optog Løkke på sin mobiltelefon.

Om det også skete i hemmelighed, står ikke helt klart.

Men det gør, at Løkke i bogen kan give en båndudskrift af det møde, hvor Venstres samspils-ramte 'formandsskab' mellem Løkke og Kristian Jensen med de evigt lidelsesfulde formands-drømme røg til storskrald.

På den måde får Løkke så også udgivet den tale, som han i Brejning kæmpede for at få lov til at holde på et landsmøde i kamp om formandsposten.

Ifølge Løkke er de sidste ord på optagelsen hans egne, sagt til den chauffør, der i smug kørte Løkke væk fra Brejning:

'Lad os komme afsted. Nu, nu, nu'.

Lufter comeback

Hvor Løkke så kører hen herfra er et åbent spørgsmål.

På de sidste linjer i bogen skriver Løkke, at han 'er tæt på' at beslutte, om han igen vil 'slå døren ind' til et liv i den politiske boksering.

'Enten må jeg acceptere, at den politiske dør er lukket bag mig. Eller også må jeg snurre rundt på hælene og slå den ind', skriver han.