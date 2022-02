Venstre holdt modtagere af partistøtte skjult for vælgere

Ved det seneste europaparlamentsvalg og folketingsvalg holdt Venstre det i 39 tilfælde skjult for vælgerne, hvilke af partiets politikere, der havde modtaget pengebidrag på mere end 20.900 kroner fra blandt andre erhvervsfolk og -klubber.

Det viser en gennemgang af samtlige partiers indberetninger om partistøtte, viser en undersøgelse lavet af Politiken.

En erhvervsklub gav blandt andet større bidrag til Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde. Foto: Ritzau Scanpix/Philip Davali

I tre regioner valgte partiet at undlade at oplyse navnet på de politikere, der modtog pengene, skriver avisen. I et tilfælde gik et større bidrag fra en erhvervsklub til blandt andre Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde.

Karina Kosiara-Pedersen, der er lektor med fokus på partistøtte, siger til avisen, at det er problematisk, fordi vælgerne ikke får indblik i, om et givent parti arbejder på at fremme en donors sag.

- Hvis vi andre udfyldte formularer fra Skat eller andre myndigheder på samme måde, så ville vi ikke slippe godt fra det, siger hun.

Formanden for Venstre i Region Hovedstaden, Bo Madsen, som anonymiserede modtagerne af 26 store bidrag, mener dog ikke, at han har forbrudt sig mod loven, og fortæller også, at det sagtens kan være, at partiet fortsætter med at gøre tingene på samme måde.

Jørgen Albæk Jensen, der er professor emeritus ved Aarhus Universitet, og som også har fokus på partistøtte, mener, at der er et hul i loven.

Han mener, at eksemplet med Venstre blot er endnu et eksempel på, at partierne er uhyre kreative med hensyn til at udnytte de muligheder, loven giver for at begrænse åbenheden.

Lovens formål er at gøre det mere gennemsigtigt, hvilke politikere der modtager beløbene, men i øjeblikket er det blot en anbefaling at oplyse modtagernes navne.

Indenrigsministeriet har da også vurderet, at Venstre ikke har forbudt sig direkte mod loven.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) oplyser dog i en sms til avisen, at han er villig til at drøfte lovgivningen på området.