Venstre i klima-kovending

Venstre og Nye Borgerlige har hidtil stået tilbage som de eneste blå partier, der ikke direkte har bakket op om målsætningen om at reducere drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Men på en konference, som Dansk Industri og Dansk Energi afholdt onsdag, lød det klart fra Venstres klimaordfører, Thomas Danielsen, at Venstre tilslutter sig målsætningen.

Under en debat med klimaordførerne Ida Auken (R), Mette Abildgaard (K) og Anne Paulin (S) blev han spurgt direkte, om Venstre er med på at reducere med 70 procent.

- Blandt andet, ja, svarede Thomas Danielsen.

Konferencieren bad ham uddybe.

- Vi kan jo ikke bare nøjes med 70 procent-målsætning. Det har vi ikke noget imod. Men det, vi er optagede af, er, hvad indholdet skal være, forklarede Thomas Danielsen.

- Lige nu har alle partier hver sin 70 procent-målsætning. Dansk Industri har også sin egen 70 procent-målsætning. Så det interessante bliver, når vi begynder at snakke indhold, hvilket vi heldigvis skal her om lidt.

Spørgsmål: Har Venstre så også en 70 procent-målsætning?

- Den er vi med på, lød det fra Thomas Danielsen på konferencen.

.@JakobEllemann støtter nu 70 % målsætningen. Det gjorde han ikke nødvendigvis, da jeg talte med ham for 2 uger siden. Dengang sagde han, at det ville være potentielt at købe katten i sækken. https://t.co/6eCEgN9Ab1 — Thomas Funding (@ThomasFunding) October 3, 2019

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, svarede ellers undvigende på spørgsmålet om Venstres opbakning til 70 procents-målsætningen, da han blev spurgt i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag.

Af journalister blev Jakob Ellemann-Jensen spurgt direkte, om Venstre kan støtte op om at reducere med 70 procent.

Hertil svarede Venstre-formanden:

- Vi skal være ambitiøse. Vi skal gå foran i den grønne omstilling. Det vigtige for os er, at vi gør det på en måde, så det ikke går ud over resten af verden. Vi skal gøre det for at gavne verden og ikke for at gavne vores egen mavefornemmelse.

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, som er de fire partier bag forståelsespapiret efter folketingsvalget 5. juni, lancerede i juni et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden 2030.

Også Alternativet har denne målsætning.

Siden har Dansk Folkeparti, de konservative og Liberal Alliance - og nu angiveligt også Venstre - fra blå blok tilsluttet sig målsætningen om en reduktion på 70 procent.