Venstre i vredesudbrud over lækket mail

Socialdemokratiets angrebsplaner er udtryk for 'et fordækt dobbeltspil', siger Venstres politiske ordfører

Det vækker mildest talt vrede blandt Venstres medlemmer, at Socialdemokratiet har lagt planer om at angribe dem.

På baggrund af en intern mail fra Socialdemokratiet, som Jyllands-Posten var kommet i besiddelse af, kunne de søndag afsløre regeringspartiets planer om angreb under forhandlingerne om udligningsreformen.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, kalder på Twitter Socialdemokratiets strategi for et 'fordækt dobbeltspil' og skriver, at tilliden til S 'er tæt på 0-punktet'.

Udadtil siger statsministeren, at hun gerne vil lave en aftale med V. Nu afslører JP, at S kører et fordækt dobbeltspil. Og vil misbruge svar fra forhandlingsrummet til underminere V. Tilliden til S rent faktisk vil lave aftale er tæt på 0-punktet #dkpol https://t.co/IUcsVDKwbp — Sophie Løhde (@sophieloehde) February 23, 2020

Over for Ekstra Bladet kalder Sophie Løhde regeringens adfærd for 'dybt bekymrende og uansvarlig'.



'Vi har længe set, hvor magtfuldkommen Mette Frederiksen og regeringen er. De hemmeligholder beregninger igennem flere uger og giver deciderede forkerte og misvisende svar. Men nu havde de sagt, at de ville gå seriøst ind i de her forhandlinger, men det vil de så slet ikke alligevel', skriver hun i en sms.

Også Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, giver udtryk for sin utilfredshed. Han skriver, at Socialdemokratiets adfærd 'må bygge på en antagelse om, at man på intet tidspunkt får behov for et tillidsfuldt forhold til Venstre'.

Man kunne jo hidse sig op og bruge en masse grimme ord. Men dels taler historien for sig selv. Dels må den adfærd fra @Spolitik bygge på en antagelse om, at man på intet tidspunkt får behov for et tillidsfuldt forhold til @venstredk. Modigt #dkpol https://t.co/GVGfz3nHuM — Martin Geertsen (@Martin_Geertsen) February 23, 2020

Erhvervsordfører for Venstre, Torsten Schack Pedersen, kalder manøvren for 'ulækker'. Også psykiatri- og ældreordfører Jane Heitmann lufter sin utilfredshed.

'Hånden på hjertet: er der nogen som helt oprigtigt er overraskede over, at Socialdemokratiet er langt mere optagede af at hænge Venstre ud, end at sikre en god udligningsaftale? Nej - vel!', skriver hun.

Hånden på hjertet: er der nogen som helt oprigtigt er overraskede over, at @Spolitik er langt mere optagede af at hænge @venstredk ud end at sikre en god udligningsaftale? Nej - vel! Det mest overraskende er, at vi nu har det sort på hvidt #dkpol https://t.co/te2W2JqNYo — Jane Heitmann (@JaneHeitmann) February 23, 2020

Forhandlinger på pause

Socialdemokratiet havde indkaldt Venstre til forhandlinger søndag aften, men Venstre valgte at sætte forhandlingerne i bero, indtil Statsministeren svarer på, om de ønsker en aftale, siger Sophie Løhde.

'Vi bliver ganske enkelt nødt til at vide, om regeringen faktisk ønsker reelle forhandlinger, som de siger udadtil, eller om de ene og alene vil køre et fordækt dobbeltspil, hvor Mette Frederiksen og regeringen er mest optaget af at underminere dem de sidder og forhandler med frem for at lave en ansvarlig aftale, der gør en reel forskel for borgerne og for Danmark'.

'Det bliver regeringen og dermed i sidste ende statsministeren nødt til at svare på - det er hende, der har ansvaret for både regeringen og Socialdemokratiet. Hvis der overhovedet er forskel længere', skriver hun til Ekstra Bladet.

Finansordfører for Socialdemokratiet, Christian Rabjerg, mener ikke, at tilliden i forhandlingslokalet er brudt og håber stadig på en bred aftale.

- Der er ingen grund til at være nervøse for, at vi kunne finde på at kompromittere den fortrolighed, der selvfølgelig skal være. Den interne mail er holdt i et kontant sprog og udtrykker sig på en anden måde, end man normalt ville. Hvis nogen føler sig stødt, skal jeg være den første til at beklage, siger han til Jyllands-Posten.