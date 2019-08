Venstre-kaos: Det ved vi før rabalder-møde

Det åbne oprør breder sig mod Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen. 'Et hjørne af partiet', siger stædig Løkke

Lars Løkke Rasmussen er en yderst presset mand før et potentielt skæbnesvangert gruppemøde på Christiansborg onsdag.

Over for Venstre-formanden står nu en hastigt voksende gruppe Venstre-tillidsvalgte, der vil af med både Løkke og næstformand Kristian Jensen.

Først og fremmest folketinget:

Først og fremmest har foreløbig to medlemmer af folketingsgruppen sagt, at de vil af med formandskabet i form af Løkke og Jensen. De to er Carsten Kissmeyer og Preben Bang Henriksen.

Derudover har Jacob Jensen i Ekstra Bladet advaret Løkke og Jensen om, at de bør lytte tæt til baglandet i Venstre de kommende dage.

Claus Hjorth vil have stoppet mobning af Løkke

Særligt sidstnævnte er en spændende figur i denne sammenhæng, fordi han tidligere har været en af Løkkes faste støtter.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kan der dog hurtigt komme andre kritikere, der melder mistillid til Løkke og Jensen de næste timer.

Derudover står en række folketingsmedlemmer last og brast med Løkke.

Se eksmepelvis denne grafik over opbakningen til Løkke, efter han meddelte sit fortsatte kandidatur til formandsposten.

Og så er der baglandet:

Udover de tre folketingsmedlemmer står en lang stribe baglandsfolk nu åbent frem og kræver Løkke og Jensens afgang.

Der er ganske opsigtsvækkende tale om 23 medlemmer fra Venstre i Midtjylland; partiets hjerteland og næstformand Kristian Jensens egen politiske baghave.

Ekstra Bladet erfarer dog, at der både i Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland også er mistillid til Løkke og Jensen.

Flere steder nærmer baglandet sig ifølge Ekstra Bladets oplysninger enstemmighed i mistilidsspørgsmålet.

Men hvad med Løkke:

Han sidder fast til formandsstolen. Indtil videre med neglene boret ind i sædets underside.

- Jeg synes, det er en forkert og forhastet beslutning, som jeg ikke deler, og derfor vil jeg fortsat søge opbakning hos de 850 delegerede, der er ved Venstres landsmøde, siger Lars Løkke Rasmussen til DR.

Og Jensen:

Han er tavs som graven.

Bondehæren afgør

Lars Løkke Rasmussen har ret i, at det er de delegerede på Venstres landsmøde, som har det sidste ord i sagen om, hvem der skal være formand og næstformand.

Hvert år skal de stemme om formanden. Men ikke i mands minde har der været kampvalg.

Dog er de delegerede på landsmødet koncentreret i særligt de midt- og vestjyske kredse. Og det er ikke Løkke-land. Der er tale om de traditionelle landbrugs-kredse. Det, nogle i partiet samt politiske kommentatorer let drillende har døbt 'bonde-hæren'.

Se Ekstra Bladets gennemgang af kommuneforeningernes antal delegerede på landsmødet på kortet herunder.

Årsagen til den skæve fordeling skal findes i Venstres vedtægter.

Her fremgår det, at hver enkelt vælgerforening (hvoraf der kan være flere) automatisk får en delegeret ved landsmødet. Herudover får hver vælgerforeninger en ekstra delegeret med stemmeret ved landsmødet pr. 150 medlemmer; altså 300 medlemmer udløser to delegerede. 450 udløser tre osv., osv, fremgår det af vedtægterne.

I det stærke Vestjylland har vælgerforeningerne gennem årene ikke mistet så mange medlemmer som på Sjælland, hvor de i høj grad er sammenlagt. Dermed opnår store landkommuner som Herning og Ringkøbing-Skjern så mange fødte delegerede.

De kan afgøre Løkkes skæbne Sådan sammensættes ca. 1000 delegerede med stemmeret på Venstres landsmøde: • En delegeret for hver 150 medlemmer i vælgerforeningen, jf. stk. 3, dog mindst én fra hver vælgerforening • En delegeret fra hver kommuneforening. • Formænd for kredsbestyrelser • Hovedbestyrelsens medlemmer • Venstres folketingsgruppe • Venstres folketingskandidater • Venstres medlemmer af Europa-Parlamentet • Opstillede kandidater til et kommende EP-valg, jf. § 40, stk. 4 • Venstres ministre • Venstres borgmestre, rådmænd og formænd for regionsråd • Gruppeformænd i kommuner uden V-borgmester/ rådmænd og gruppeformænd i regionsråd uden V-formand • Op til 25 medlemmer af VU’s landsstyrelse • LOF’s forretningsudvalg • Formandskabet i DLS (Danmarks Liberale Studerende) kilde: Venstres vedtægter