Venstre klar til 'serviceeftersyn' af omstridt lov

Der er for mange danskere, der har svært ved at få lov til at leve med deres udenlandske ægtefælle i Danmark, mener Venstre - partiet ønsker nu at gå i dialog med udlændingeministeren

Historien om russiske Vlada Shadots, der på mandag bliver tvunget til at forlade sit liv og sin kone i Danmark på grund af en detalje om parrets boligforhold, skriver sig ind i en lang række af sager, hvor reglerne om familiesammenføring rammer skævt og er alt for stramme.

Det mener både Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, der tirsdag fortalte Ekstra Bladet, at de ønsker at lave reglerne om.

Åbner kattelem

Nu melder Venstre sig overraskende på banen og åbner en kattelem for at give reglerne 'et serviceeftersyn'. Ganske enkelt fordi der ifølge Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede, er for mange sager, hvor danskere ikke kan leve i Danmark med dem, de elsker.

Det fortæller han i et interview med Ekstra Bladet.

- De her regler er jo nogle, der blev lavet, fordi man oplevede en masse sager, der førte til familiesammenføringer og arrangerede ægteskaber fra især Mellemøsten. Men reglerne rammer så også en anden problemstilling end det, man havde for øje, siger Mads Fuglede.

Han understreger, at han ikke ønsker at kommentere konkret på sagen om russiske Vlada Shadots.

- Men det er ikke den eneste sag, jeg læser om, hvor jeg tænker: 'Okay, var det virkelig nødvendigt at komme med den konklusion'. De sager er der en del af, siger Mads Fuglede og fortsætter:

- Jeg tror generelt, at der er behov for, at vi får et serviceeftersyn på det her, sådan at vi holder os for øje: Hvad er det, man ønskede at opnå med reglerne, og kan vi nå det mål uden at ramme en masse mennesker, som vi ikke ønsker at ramme?

- Så hvis der blev lagt op til, at Mattias Tesfaye (udlændingeminister, red.) skulle kigge på det her, så vil I gerne være med til det?

- Vi vil meget gerne være med til at se på det, og vi vil meget gerne give reglerne et serviceeftersyn. Vi vil gerne hjælpe danske familier i udlandet med, at de selvfølgelig kan komme tilbage til Danmark og bo med deres livs kærlighed. Det vil vi meget gerne.

Ekstra Bladet har i denne uge beskrevet sagen om russiske Vlada, der på mandag skal forlade sin danske kone og sit liv i Danmark, selvom parret ikke er en økonomisk belastning og har et sted at bo.

Vil indkaldes til dialog

Som eksempel nævner Mads Fuglede danskere, der har arbejdet i udlandet og mødt deres ægtefælle der, og som så har vanskeligt ved at få ægtefællen med til Danmark.

- Det er sådan nogle sager, jeg er ked af. Det gælder også danske udsendte, ambassadører, militærfolk og lignende, der finder kærligheden i udlandet. Det kan aldrig have været hensigten med loven, siger Mads Fuglede.

- De røde støttepartier vil gerne have Mattias Tesfaye til at forholde sig til det her. Kan Venstre se sig selv indgå i at lægge et pres sammen med dem?

- Nu starter vi en dialog med ministeren. Jeg tror, de røde partier vil nogle lempelser, som vi slet ikke kan se os selv i. Men hvis Mattias Tesfaye læser det her, og det ved jeg, han gør, så skal han bide mærke i, at Venstre meget gerne vil indkaldes til en dialog om, hvordan vi får lavet nogle regler, der er fornuftige og ikke rammer den forkerte gruppe.