Venstre-løve i Dubai: Kæresten tog med

- Det ser jo ud, som om du har været på ferie med kæresten - og nu undskylder du det med nogle møder?

- Det tror jeg ville være ret svært i betragtning af, at jeg faktisk deltog i de forskellige møder. Normalt tager jeg ikke på ferie for at deltage i møder.

- Det er virkelig underligt, du ikke vil fortælle, hvilke møder du har været til?

- Det er ekstremt normalt, at jeg ikke vil fortælle om møder med forskellige organisaitoner. Der er noget sikkerhed omkring dem.

- De har brug for, at der er noget hemmelighedskræmmeri omkring det af forskellige årsager. Som mangeårig ordfører og næstformand for Udenrigspolitik Nævn er det ikke første gang, jeg deltager i sådan nogle møder. Det kan godt være, det kommer som en kæmpe overraskelse, siger han.

- Og dem kunne du ikke have klaret over Skype?

- Nej, desværre ikke. Jeg har afvist rigtig mange møder, desværre. Jeg håber at slippe for at tage til Strasbourg i næste uge, men som formand for monitoreringsudvalg og forskellige andre internationale forpligtigelser er der jo stadig desværre behov for at rejse nogle forskellige steder hen.

Selvbetalt

- Den tur blev betalt af mine egne penge selvom jeg havde møder fra start til slut.

- Det virker også lidt specielt.

- Nej, det er forholdsvis normalt en gang imellem, fordi jeg brænder for mit arbejde, siger Michael Aastrup Jensen.