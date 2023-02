Venstre-løve om Nye Borgerlige: - Helt skørt

At Nye Borgerliges næstformand, Henrikke Ergemann, har spredt en konspirationsteori om, at politikerne ikke har fået vacciner men saltvand, er så langt ude, at formand Lars Boje Mathiesen må sige klart fra.

Det siger Venstres mangeårige folketingsmedlem Jan E. Jørgensen, der personligt er stødt af kommentaren.

- Det er helt skørt, at hun tror på det. Og at Nye Borgerligere har valgt hende som næstformand vel vidende, at hun gør.

- At Lars Boje Mathiesen ikke har lagt klart og tydeligt afstand til dette her og klart sagt, at selvfølgeligt får politikerne ikke saltvand i stedet for vaccine, det er helt utroligt, siger Jan E. Jørgensen.

Den værste

Ekstra Bladet og B.T. har de seneste uger kunnet fortælle, at Henriette Ergemann de seneste år er kommet med voldsomme kommentarer på blandt andet Facebook i forbindelse med corona og vaccinationsprogrammet.

Hun har på Facebook undskyldt for, at kommentarerne 'ikke var ordentlige'.

Flere kommentarer går direkte på personer. Men i den kommentar, Jan E. Jørgensen finder værst, skriver næstformanden, at politikerne får saltvand i stedet for vacciner.

- En ting er ukvemsord. Men kommentaren om saltvand vidner om, at hun er rendyrket konspirationsteoretiker. At tro, at vi på Christiansborg skulle have lavet et hemmeligt håndtegn på vaccinationscentret og så fået saltvand, det er virkeligt langt ude, siger Jan E. Jørgensen og fortsætter:

- Det er en meget ondskabsfuld påstand at komme med. Hun påstår, at jeg lader mine medborgere, gode venner, familie og bekendte få en vaccine, jeg skulle vide, var direkte farlig. At jeg har en eller anden skummel tanke om at begrænse befolkningstallet, eller hvad hun nu tror.

Henriette Ergemann, Nye Borgerliges næstformand, er kommet med en stribe kommentarer under corona, der har vakt opsigt. / Foto: Bo Amstrup

Formandens ansvar

Nye Borgerliges formand, Lars Boje Mathiesen, har trods flere interviews ikke lagt klart afstand til kommentaren. Han har sagt, at han ikke ville formulere sig sådan og understreget, at kommentarerne er faldet, før Henriette Ergemann blev valgt.

Men det er ikke godt nok, mener Jan E. Jørgensen. Han mener, at formanden må tage klart afstand.

- Han er formand for partiet. Og derfor er det vigtigt at få at vide, om dette her er noget, Nye Borgerlige mener. Og hvis ikke, hvordan kan man så have en næstformand, der gør?

- Selvfølgelig skal der være plads til meningsforskelle i et parti. Men det er ud over enhver tænkelig grænse at beskylde politikere fra andre partier for at for at være del af et komplot, der går ud på at skade befolkningen med en vaccine, man ikke selv tager.

Lars Boje Mathiesen overtog posten som formand for Nye Borgerlige efter Pernille Vermund. Foto: Jens Dresling

Svært samarbejde

At partiet ikke har sagt klart fra gør samarbejdet svært, siger Jan E. Jørgensen.

- Det bekræfter mig i, at vi ikke kunne bygge et regeringssamarbejde op om blå blok. Man er ikke stærkere end sit svageste led, siger Venstre-politikeren og fortsætter om det mere konkrete arbejde på Christiansborg:

- Det er jo svært at samarbejde med folk, der mener, man bevidst prøver at skade sin familie og sin egen befolkning. Skal jeg sidde og forhandle og hyggesnakke med en, der beskylder mig for det? Det er lidt vildt.

Lars Boje Mathiesen ønsker ikke at kommentere på Jan E. Jørgensens udtalelser til Ekstra Bladet.

Den nye næstformand i Nye Borgerlige, Henriette Ergemann, gemmer på en nær fortid med en række kontroversielle kommentarer. Blandt andet har hun anklaget den tidligere minister Karen Hækkerup for 'mord på uskyldige børn'

