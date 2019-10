Venstre-løver smug-filmede Mette F: Nu Tordner de mod overvågning

Venstres Ungdom har kastet sig over statsminister Mette Frederiksens storstilede plan om markant øget overvågning af det offentlige rum i Danmark.

På sociale medier revser Venstres raske ungersvende regeringens planer for 300 flere kameraer på gade og vej samt ønsket om, at politiet skal kunne følge med i real-tid på private overvågningsbilleder, når der er særligt behov for det.

'I Venstres Ungdom forkaster vi idéen om et overvågningssamfund. Masseovervågning er udtryk for politikernes foragt for danskernes ret til privatlivets fred,' lyder det fyndigt på VU's facebook-side.

Attituden til politikeres overvågning af danskerne var dog en lidt anden under valgkampen.

Venstre-spioner på spil: Filmer Mette F i smug

Her kunne Ekstra Bladet afsløre, hvordan to medlemmer af VU systematisk og i smug optog S-formand Mette Frederiksens optrædener i valgkampen. Den ene af de to Venstre-spioner var Ivan Al-Hilali, der er retspolitisk ordfører og ansvarlig for ungdomspolitiets holdning til overvågning.

Ekstra Bladet iagttog under valgkampen ved flere lejligheder Venstre-løvernes ageren til arrangementerne.

Typisk havde de to partisoldater stillet sig lidt på afstand for at følge S-formandens taler og møder med danske vælgere.

Det skete med udstyr i form af retningsbestemt mikrofon og kamera. Ekstra Bladet kunne under valgkampen vise billeder af to af spionerne fra en række arrangementer rundt omkring landet.

Da Mette Frederiksen i slutspurten af valgkampen besøgte Albertslund var de to Venstrefolk dog ikke meget for at afsløre deres identitet.

- Hvor kommer I fra?

- Jamen, vi kommer fra os selv, hvis man kan sige det sådan. Vi filmer lidt til os selv. Vi overvejer at lave en blog.

Retsordfører: - Man skal kunne færdes frit

Ekstra Bladet har ringet til retspolitisk ordfører fra VU, Ivan Al-Hilali, som entusiastisk fortæller om ungdomspartiets tiltag på sociale medier:

- Det er vores nye kampagne, som handler om regeringens nye tiltag med deres trygheds- og sikkerhedspakke Eksempelvis det med, at der skal opsættes 300 kameraer, og at politiet skal kunne følge med på private overvågningskameraer. Det er vi selvfølgelig store modstandere af.

- Hvorfor det?

- Fordi lovlydige borgere, som færdes i det offentlige rum, skal kunne gøre det uden at blive overvåget. Der skal man kunne færdes frit.

- Men vi skrev jo i valgkampen om, at I netop filmede og overvågede Mette Frederiksen på offentlige steder. Klinger det så ikke lidt hult med sådan en kampagne?

- Javel... Nej, det synes jeg ikke, det gør. For det første synes jeg ikke, vi har overvåget Mette F. Vi ville have lavet hjemmeside, hvor vi brugte det. Og derudover, så handler det her om, når staten overvåger.

- Men hun befandt sig jo også bare på offentlig vej. Er det så ikke okay, at regeringen sætter 300 kameraer op der?

- Nej, det synes jeg ikke. Det, vi gjorde under valgkampen, vil jeg ikke kalde overvågning - jeg vil egentlig bare kalde det... Ja, jeg ved ikke, hvad hvad jeg vil kalde det. Men jeg synes, det er det samme, som når journalister stiller sig op og følger offentlige personer. Det er noget andet.