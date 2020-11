Venstre og DF forlader mink-forhandlinger

De to partier ønsker ikke længere at deltage i forhandlinger, skriver TV2

Venstre og Dansk Folkeparti har mandag aften forladt forhandlingerne omkring aflivning af mink i Danmark.

Det fortæller Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen og Hans Kristian Skibby fra Dansk Folkeparti til TV2.

- Det er tydeligt, at det eneste skind, regeringen vil redde, er regeringens eget. Det kommer vi ikke til at medvirke til, lyder det fra Jakob Ellemann-Jensen over for mediet.

Også Det Konservative Folkeparti har forladt forhandlinger.

Vil aflive alle mink

Folketingets partier har forhandlet om lovhjemmel til at kræve mink aflivet uden for de særlige risikozoner, som er blevet opsat tidligere på efteråret.

Indtil videre har regeringen lov til at kræve mink aflivet inden for en radius af 7,8 kilometer af en minkfarm, hvor der er konstateret smittede mink. Regeringen vil, på baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne, gerne udvide det til at omfatte alle mink i Danmark.

Men det bliver altså nu uden opbakning fra en række partier på højrefløjen.

Allerede søndag fortalte Jakob Ellemann-Jensen, at forhandlingerne var 'vanskelige', og at der var problemer med at blive enige om en aftale. Han har tidligere lagt vægt på, at Venstre ønskede en stor kompensation til minkavlerne.

Det har dog altså vist sig, at det ikke var muligt at komme forbi vanskelighederne og samle et bredt flertal om en aftale.

