Venstre om fejlamputationer: En skandale

Venstre vil have sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til straks at svare på, hvorfor op mod 90 patienter om året i Region Midtjylland har fået amputeret lår, knæ eller underben - selv om det kunne have været undgået.

- Det er simpelthen en skandale, siger politisk ordfører Sophie Løhde (V).

- Jeg begriber ikke, hvorfor den socialdemokratiske regionsrådsformand ikke har grebet ind, nu hvor han selv erkender, at han har kendt til, at der var problemer, fortsætter hun.

En ekstern analyse i Region Midtjylland viser, at behandlinger til at forebygge amputation på afdelingen for karkirurgi generelt udføres for sent i behandlingsforløbet på Aarhus Universitetshospital.

Det skriver regionen selv i en pressemeddelelse.

- Vi kan desværre ikke udelukke, at nogle kunne have undgået amputation eller udsat tiden til amputation, siger koncerndirektør Ole Thomsen i pressemeddelelsen.

Over for DR uddyber han, at der er tale om op mod 90 patienter om året, hvor en amputation kunne være undgået.

Det kalder Sophie Løhde 'fuldstændigt uacceptabelt'. Hun beder nu sundhedsministeren om en redegørelse.

Også Dansk Folkeparti vil have undersøgt sagen nærmere.

Jens Henrik Thulesen Dahl, partiets sundhedsordfører, siger:

- Det er meget overraskende og ganske forfærdeligt, at der er mennesker, som har fået amputeret benet, hvor det kunne have været undgået, siger han.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke.