Venstre om skilte-gak: Tudetosset

Sådan er reaktionen fra tidligere transportminister og transportordfører på Ekstra Bladets historie om, at en gammel bekendtgørelse fra Vejdirektoratet, der dikterer, at alle byskilte i hele Danmark skal hæves, så de er mindst halvanden meter over jorden. Og den slags koster millioner af skattekroner.

Tidligere transportminister og transportordfører Hans Christian Schmidt (V) blev i starten af det nye år gjort opmærksom på bekendtgørelsen, og det får ham nu også til at undre sig.

- Det er jo tudetosset, at der skal til at laves om på en bymur. Jeg ved ikke, hvor det er opstået, men det er måske en god ide at give det her et serviceeftersyn. Det er altid godt med de her ting, at man lige stopper op og spørger sig selv: Lyder det her fornuftigt?

- Forestil dig, at du står i en forsamling, og snakker I om, at græsset gror op over skiltet. Der ville en del nok foreslå at få græsset slået fremfor at tage de gamle skilte ned og sætte et højere et op. Det giver jo ingen mening, siger Hans Christian Schmidt til Ekstra Bladet.

Ikke atomfysik

Selve bekendtgørelsen er udarbejdet af Vejdirektoratet i 2010, og derfor er de myndighed på den. Men ifølge Hans Christian Schmidt er der altså ikke tale atomfysik. Ifølge ham kunne det nemt være lavet om i Transportministeriet, hvis man ikke synes, at de forvaltede den myndighed godt nok.

Venstres Hans-Christian Schmidt til højre. Foto: Ritzau Scanpix

Derfor vil han nu kræve et svar fra transportminister Trine Bramsen, hvis fornuften ikke sejrer.

- Jeg er bare nødt til at sige, at hvis der ikke kommer en løsning, så bliver jeg nødt til at kalde ministeren i samråd. I ordets oprindelige forstand. Et samråd, hvor vi råder hinanden sammen, om hvad vi gør ved det, siger Hans Christian Schmidt til Ekstra Bladet.

Småpenge

Ekstra Bladet har anmodet om et interview med transportminister Trine Bramsen, men hun har afvist. Hun har dog sendt et skriftlig svar:

'Det siger sig selv, at kommuner ikke på baggrund af en international konvention om vejskilte fra 1968 skal rive byporte ned. Derfor er der også lavet en løsning for den slags. Ligesom overgangsperioden nu er blevet udvidet så kommunerne samlet har fået 15 år til at få placeret byskiltene i den rette højde af hensyn til trafiksikkerheden', skriver transportministeren i et svar til Ekstra Bladet.

Den nye transportminister ønsker ikke at svare på Ekstra Bladets spørgsmål om byskilte-gak-gak. Foto: Ritzau Scanpix

Derudover henviser hun til et svar i Folketinget til transportordfører og tidligere transportminister Hans Christian Schmidt (V).

'Jeg har forhørt mig om sagen hos Vejdirektoratet, der oplyser, at reglen om skiltehøjde har til formål at øge synligheden af skiltning og dermed forbedre trafiksikkerheden. Overgangsbestemmelsen på 10 år er baseret på den løbende udskiftning af skiltningen, hvorfor udgifterne i de fleste tilfælde forventes at være af yderst begrænset omfang', skriver transportministeren i svaret.

Efter svaret har ministeren således besluttet at forlænge fristen fra 10 år til 15 år, så deadline nu hedder august 2027. Ekstra Bladet ville naturligvis gerne have spurgt Trine Bramsen, om hvordan hun kan konkludere, at der er tale om småpenge, når der bliver brugt adskillige millioner på det. Men det har ikke været muligt.

