Venstre-politiker med vild udmelding: Anden helligdag er mere oplagt

Regeringen vil afskaffe store bededag for danskerne, og derfor gik Ekstra Bladet på gaden for at uddele 'harme hveder' til politikerne og de danskere, der mister en fridag

Regeringens forslag om at afskaffe store bededag, har i den grad skabt postyr i vort lille land, hvor det ser ud til, at en stor andel ikke støtter regeringens forslag.

Og nu har tidligere kirkeminister Bertel Haarder også meldt sig på banen med lidt af en udmelding, skriver Jyllands Posten.

Han foreslår, at man kunne afskaffe en anden helligdag, som alternativ til store bededag.

- Anden pinsedag er heller ikke hellig, og den ville måske være et mere oplagt forslag end store bededag, for den bruges ikke til noget. Store bededag bruges trods alt til noget – nemlig til konfirmationer, og vi har en tradition for at spise varme hveder aftenen før. Der er ikke nogen som helst traditioner knyttet til anden pinsedag, så den ville jeg nok have foretrukket, siger han til Jyllands Posten.

Menneskeskabt helligdag

Bertel Haarder udtalelse kommer i kølvandet på at en anden tidligere kirkeminister, Birthe Rønn Hornbech, valgte at forlade sit parti, Venstre.

Det gjorde hun, fordi hun mener, at forslaget om at afskaffe store bededag er katastrofalt for forholdet mellem kirken og staten.

Dette er Bertel Haarder dog ikke enig i.

Han peger på, at store bededag er en menneskeskabt helligdag, i modsætning til eksempelvis juledag og langfredag, og derfor kan den også afskaffes ved lov.

Det er ikke kun i politiske kredse, at man er trætte af forslaget om at afskaffe store bededag.



Regeringen overvejer at afskaffe store bededag, og det er nogle realitystjerner ikke tilfredse med og kalder det for røgslør

Utilfredshed i baglandet

Det er ikke kun i Venstre, at kritiske røster har bredt sig omkring regeringens forslag.

Også i Socialdemokratiets bagland er der oprør mod forslaget, hvor blandt andet HK-bossen, Anja C. Jensen, kaldet det for 'det mest u-socialdemokratiske', hun har oplevet.

- Jeg er helt med på, at Socialdemokratiet som parti skal kunne træffe svære valg. Det hører med. Men lige det her forslag er nok det mest u-socialdemokratiske, jeg har oplevet i min levetid. Det må du gerne citere mig for.



De andre partier i Folketinget har også alle meldt ud, at de er imod forslaget om afskaffelsen af store bededag, og flere af dem har også talt om at aktivere paragraf 42 i grundloven, og dermed kræve en folkeafstemning.

Det er dog ikke alle, der er klar på denne ide. De Radikale og Liberal Alliance er umiddelbart ikke klar til at afkræve en folkeafstemning.

Til gengæld er SF, De Konservative og Denmarksdemokraterne ikke afvisende overfor dette, og i denne uge meldte Alternativet også ud, at de heller ikke ville afvise at kræve en folkeafstemning.

Der skal dog kunne tælles til 60 mandater, hvis paragraf 42 skal i brug.

