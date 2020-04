Venstre-politiker skal skilles efter 10 år

- Mit ønske er, at vi forbliver de bedste forældre for vores børn, ligesom at vi kan forblive venner, fortæller politikeren til Ekstra Bladet

Efter 10 gode år og to børn sammen skal Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen skilles fra sin hustru, Helena Maria Aastrup Jensen.

Det skriver han i et Facebook-opslag.

Den tidligere Randers-borgmester er dog stadig ved godt mod på trods af, at det er en svær situation.

- Det er træls, for at sige det på godt jysk, fortæller Michael Aastrup Jensen til Ekstra Bladet.

Men det er ikke kun skidt, for det var en beslutning, parret var enige om.

Billedet er fra et aftenselskab på Christiansborg i 2014. Dengang havde parret været gift i fire år. Foto: Jonas Olufson

- Det er befriende, når det er sådan, at man er enige. Det er selvfølgelig en ulykkelig og svær situation, men vi vil få det bedste ud af det, fortæller han.

Voksne nok

- Vi holder stadig meget af hinanden, og er gode samarbejdspartnere og venner. Og så er vi voksne nok til at erkende, at vi ikke er kan være de ting, hvis vi forblev et ægtepar, fortæller den afklarede Michael Aastrup Jensen.

Sammen har parret to børn, Phillippa og Constantin. Børnenes velbefindende i den nye tilværelse som skilsmissebørn har førsteprioritet for forældreparret.

- Vi har to fantastiske børn sammen, og det er vigtigt for os begge, at de har det godt, fortæller venstremanden.

Fremtiden for familien er delvist på plads.

- Jeg bliver i Randers, men Helene flytter fra byen, og børnene bliver hos hende. Vi vil selvfølgelig sørge for, at børnene kommer så ofte som muligt til Randers hos mig, fortæller han om fremtiden.

I opslaget på Facebook skriver han:

'Jeg bliver boende i Randers. Det er der jeg har mit hjerte. Det er der jeg er vokset op. Der mine børn er vokset op indtil nu. Det er der min familie er, og der hvor jeg kæmper for at gøre en forskel hver eneste dag.'

Det skal komme direkte fra ham

I opslaget på Facebook forklarer politikeren, at han vil have, at den triste nyhed kommer direkte fra ham selv.

I opslaget skriver han således:

'Kærlighed er en svær størrelse, og med to dejlige børn som vi begge elsker overalt på jorden, er vi blevet enige om, at vi er bedre forældre sammen, når vi er hver for sig'.

I opslaget beder han om forståelse og respekt over parrets beslutning.

'Derfor håber jeg I respekterer vores beslutning. Det er ikke med stort vemod, men med en glæde over hvad vi sammen har skabt, og vi glæder os til fortsat at være gode forældre sammen for Philippa og Constantin.'