Venstre-profil: - Problematisk og kritisk for Venstre

Det kommer ikke som en overraskelse for Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, at Lars Løkke Rasmussen har meldt sig ud af partiet

Lars Løkke Rasmussen sendte chokbølger gennem det politiske landskab, da han meldte sig ud af Venstre, som han har været medlem af de seneste 40 år.

Selvom Lars Løkke Rasmussens exit fra Venstre er et hårdt slag for partiet, kommer det ikke som en overraskelse for partiets politiske ordfører, Sophie Løhde.

Hun kalder beslutningen for trist, og medgiver, at Lars Løkke Rasmussen har haft enorm betydning for Venstre igennem mange år.

- På den anden side er jeg ikke sådan fuldstændig overrasket over det. Lars har igennem længere tid signaleret, at han var i tænkepause, siger hun til P1 Morgen.

Parti i krise

I går meldte tidligere statsminister og partiformand for Venstre Lars Løkke Rasmussen og i stedet forsætte som løsgænger. Ifølge Lars Løkkes var der behov for en ny måde at samarbejde i dansk politik.

Venstre har gjort sig yderst bemærkede i medierne - seneste efter Inger Støjberg trak sig fra næstformandsposten på grund af samarbejdsvanskeligheder med partiets nuværende formand, Jakob Elleman-Jensen.

Derfor er det et parti i krise, erkender Sophie Løhde.

- Jeg tror, at jeg ville være Komiske Ali, hvis jeg påstod, at det var en fantastisk måde, vi er startet det nye år på. Det her er problematisk og kritisk for Venstre. Vi har været igennem en tid, hvor utrolig meget har handlet om personer og ikke politik, siger hun til P1 Morgen.

