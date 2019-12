Venstre-profil skamroser Mette for magtfuldkommenhed

Statsminister Mette Frederiksen (S) har mødt stærk kritik, fordi hun har sat sig hårdt på statsadministrationen. Men for Venstres medlem af EU-Parlamentet og tidligere gruppeformand og forsvarsminister, Søren Gade, klinger den kritik noget hul.

- Det, hun har gjort, er jo sådan noget, vi (Venstre, red.) kun turde drømme om, siger Søren Gade til Politiken i et interview onsdag.

Det er især ansættelsen af stabschef Martin Rossen, der har vakt kritik. Han sidder med i regeringens koordinations- og økonomiudvalg, selvom han ikke er minister.

Senest har der været kritik af en række ansættelser rundt om i ministerierne, hvor socialdemokrater har fået job som embedsmandsansatte pressechefer.

Søren Gade (t.v.) beundrer Mette Frederiksen for hendes solide greb om magten. Det er en drøm, som Venstre også havde. Og som hun nu udlever flot, mener han. Foto: Jens Dresling

Modige Mette

Søren Gade fortæller, at man har haft lignende tanker i Venstre, da man havde regeringsmagten.

- Hun (Mette Frederiksen, red.) havde bare modet til at gøre det, og hendes chance for at overleve næste valg er da steget betragteligt med det, hun har gjort.

- Hun har ansat begavede taleskrivere og begavede folk, der kan hjælpe ministrene, og der kommer ikke noget ud, uden at det har været oppe at vende hos Mette Frederiksen. Det er selvfølgelig irriterende for systemerne og for pressen og for os. Men det virker. Tro mig, det virker.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, deler ikke partifællens begejstring for Mette Frederiksen.

- Ingen tvivl om, at vi har fået en socialdemokratisk regering, som på rekordtid er blevet ekstremt magtfuldkommen, siger hun til Politiken.

