Venstre-profil stemmer nej til rigsretssag

Venstres formand for Retsudvalget, gruppenæstformand og medlem af det underudvalg i Folketinget, der har behandlet spørgsmålet om en rigsretssag mod Inger Støjberg, stemmer nej til at sende partifællen i Rigsretten.

Ekstra Bladet erfarer således fra flere kilder, at Preben Bang Henriksen ikke vil bakke op om en rigsretssag mod Støjberg.

Det har han oplyst på et gruppemøde torsdag, erfarer Ekstra Bladet.

For for TV2 bekræfter Preben Bang Henriksen, at han vil stemme imod. Han tror ikke, at Støjberg vil blive dømt ved Rigsretten, forklarer han.

Splittet

På gruppemødet torsdag har Venstres folketingsgruppe taget stilling til, hvorvidt Støjberg skal for en Rigsret eller ej.

Formand Jakob Ellemann-Jensen siger efter gruppemødet, at Venstre bakker op om en rigsretssag mod Støjberg, men at ni gruppemedlemmer vil stemme imod.

En af dem er altså Preben Bang Henriksen.