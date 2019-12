Venstre-profil tilbyder at trække sig som formand

Bertel Haarder (V) tilbyder at trække sig som formand for Folketingets kulturudvalg efter kritik

Bertel Haarder fra Venstre tilbyder nu at trække sig som formand for Kulturudvalget i Folketinget.

Det skriver han i et kortfattet debatindlæg i Politiken mandag.

Mandag blev det offentliggjort, at Bertel Haarder skal være formand for Det Kongelige Teaters bestyrelse. Han har siden fået kritik for den dobbeltrolle, han således ville få.

Og det får altså nu Bertel Haarder til tilbyde sin post til en anden.

- Jeg har sagt til Venstres gruppeledelse, at jeg gerne vil bytte med en anden. Det kan være med en fra Venstre eller fra et andet parti. Men da det involverer andre end mig selv, kan det først komme på plads efter nytår, siger Bertal Haarder ifølge Politiken.

Bertal Haarder har dog ikke tænkt sig at trække sig fra Folketinget.

Venstres gruppenæstformand, Karsten Lauritzen, bekræfter i et skriftligt svar til Politiken, at Bertel Haarder har tilbudt at trække sig fra posten som formand for Kulturudvalget.

'Det tilbud drøfter gruppeledelsen i det nye år. Vi er meget stolte og glade for, at regeringen har udnævnt en dygtig Venstre-mand til at stå i spidsen for Det Kongelige Teater,' lyder det fra Karsten Lauritzen.

Bertel Haarder har en lang karriere som politiker bag sig. Han har siddet i Folketinget i 38 år, mens han har været minister adskillige gange, blandt andet som undervisningsminister.

Qvortrup om Haarder: - Han har tabt sutten

Forsvarer Bertel: En storm i et glas vand