Venstre: S i gang med opgør med embedsmænd

Socialdemokratiet er i gang med et opgør med landets embedsmænd, mener Venstre. Det sker efter, at rutineret pressechef i Finansministeriet har smækket med døren

Socialdemokratiet har indledt et opgør med den danske embedsstand.

Så klar er meldingen fra Venstre efter, at Finansministeriets rutinerede pressechef Sigga Nolsøe onsdag henviste til, at hun er fratrådt sin stilling efter politisk pres fra regeringen.

- Det er en svær stilling at have, hvis man ikke er professionel socialdemokrat, siger Sigga Nolsøe til Ritzau om sit exit.

En afskedssalut, der er fuldstændig uden fortilfælde i nyere dansk politisk historie, og som finansminister Nicolai Wammen (S) foreløbig ikke har reageret på.

Sigga Nolsøe har været pressechef i flere ministerier og under flere skiftende regeringer.

Og Venstre beskylder nu regeringen for at være i gang med et reelt opgør med de danske embedsmænd.

- Det står efterhånden klart, at regeringen er i gang med et systematisk opgør med den danske tradition for neutrale embedsmænd, mens man påstår det modsatte i offentligheden, skriver Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, i en sms til Ekstra Bladet.

- Det er endnu et kapitel i den magtfuldkommenhed, som regeringen har som arbejdsmetode, tilføjer hun.

Politianmeldt

Pressechefens afsked blev kort efter fulgt op af en politianmeldelse fra Finansministeriet af en læk af interne dokumenter til jyllands-Poste.

Det står ikke klart, hvad det konkret er for nogle dokumenter, men de har relation til de igangværende forhandlinger om en ny udlignings-reform, oplyser ministeriet.

Jyllands-Posten modtog i sidste uge en mail fra Socialdemokratiets presseafdeling, som netop planlagde at skaffe fortrolige oplysninger fra forhandlingerne om en udlignings-reform, som kunne lækkes til pressen.