Venstre-spydspids revses for at bruge fy-ord på plejehjem

Midt i Venstres storstilede kampagne, der fejrer en række resultater på velfærdsområdet, er partiets politiske ordfører, Britt Bager, kommet galt af sted med sit sprogbrug om den største udgift på velfærdsbudgetterne: Landets ældre.

Britt Bager deltog torsdag aften i DR-programmet 'Langt fra Borgen', hvor hun sammen med Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper og vært Ask Rostrup besøgte et plejehjem ved Silkeborg for at diskutere, om der er varme hænder nok i ældreplejen.

Undervejs i besøget på plejehjemmet kom Bager dog to gange for skade at bruge ordet 'ældrebyrde', som henviser til ældre, der har arbejdet og betalt skat til samfundet gennem deres arbejdsliv, som en byrde.

- Du har jo ret i, at ældrebyrden bliver større. Det gør den formentlig hele vores levetid. Derfor er det et område, der vil kræve, at vi kommer til at tilføre mere, hvis ikke teknologien kan løfte meget af det, lød det fra Britt Bager, der undervejs i programmet mødte flere af beboerne på plejecentret og bl.a. smurte ostemadder til dem.

Ordet 'ældrebyrde' bruges generelt meget lidt af landets politikere. Og Ældre Sagen har flere gange kritiseret brugen af ordet.

Bager gentog til slut i programmet udtrykket, da hun under et interview i plejecentrets cafe sagde: 'Ældrebyrden bliver større. Vi bliver ældre. Jeg er bare ikke enig med Pernille i, at der skal stå i en eller anden paragraf, at de skal bruges på den og den og den måde.'

Britt Bagers brug af ordet på plejehjemmet kaster nu kritik af sig fra flere sider.

FOA-formand Dennis Kristensen finder det trist, at Venstre-profilen har taget ordet i sin mund:

Hvor er det dog trist, at høre ⁦@venstredk⁩ ‘s Britt Bager stå midt blandt ældre på et plejecenter og tale om Ældrebyrden i “Langt fra Borgen”. Tænk, at se mennesket ved siden af sig som en byrde. Hvordan kan man dog være politisk ordfører med det menneskesyn? #dkpol pic.twitter.com/HhNK0V6Ind — Dennis Kristensen (@DennisFOA) September 6, 2018

Hvor er det dog trist, at høre Venstres Britt Bager stå midt blandt ældre på et plejecenter og tale om Ældrebyrden i "Langt fra Borgen". Tænk, at se mennesket ved siden af sig som en byrde. Hvordan kan man dog være politisk ordfører med det menneskesyn, spørger Kristensen på Twitter.

Pernille Skipper, der var med i programmet, langer nu også ud efter Britt Bager:

- Jeg synes, det er noget vrøvl. For det første har vores ældre medborgere knoklet hele livet, betalt deres skat og opbygget velfærdssamfundet. De er faktuelt ikke en byrde. For det andet er det bare en grim måde at tale om mennesker på. Alting handler ikke om penge, siger Pernille Skipper til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Britt Bager til kritikken.

S: Respektløst af Bager

Astrids Krag. Foto: Joachim Adrian

Også Socialdemokratiets ældreordfører, Astrid Krag, langer kraftigt ud efter Britt Bager.

- Det er jo fuldkommen respektløst, at Venstres politiske ordfører kan stå foran vores ældre medborgere og kalde dem en byrde. Det er altså mennesker, som hele deres liv har bidraget til det gode samfund, vi har i dag. Så kan man simpelthen ikke tillade sig at kalde dem en byrde, bare fordi de er kommet op i alderen, siger Astrid Krag til Ekstra Bladet

- Jeg synes det er dejligt, at danskerne lever længere, og at vi bliver flere ældre. Og så er det vores opgave som politikere at sørge for, at de ældre mødes med værdighed og respekt. At der sættes tid af til dem, og de får en ordentlig behandling. Det fortjener de.