Venstre straffes for at skjule penge

Hemmelige donationer til en stribe Venstre-profiler udløser en bøde til Venstre i Region Midtjylland. Også offentlig partistøtte er der rod med.

Det skriver Politiken.

Venstre i Region Midtjylland bliver straffet for at tilbageholde oplysninger om pengedonationer til en række af Venstres topfolk. Det viser en aktindsigt, som Politiken har fået hos politiet.

Bøden er et resultat af et års efterforskning hos Midt- og Vestjyllands Politi, efter at artikler fra Politiken havde afdækket, hvordan penge fra flere erhvervsklubber til Venstre-profilers valgkampe ikke var blevet oplyst til myndighederne.

Donationer på over 20.000 kroner skal ifølge loven oplyses til myndighederne. Det skal sikre, at offentligheden får indblik i, hvem der støtter partierne økonomisk.

Efterforskningen har nu fået politiet til at konkludere, at Venstre i regionen har 'afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger' og dermed har overtrådt partistøtteloven.

En intern undersøgelse i Venstre viser, at i alt 16 pengebeløb på over 20.000 kroner ikke blev indberettet til regionen i perioden 2013 til 2016.

Langt de fleste penge blev givet til profilerede Venstre-folk i forbindelse med det seneste folketingsvalg, skriver Politiken.

Politiet har takseret forseelsen til 10.000 kroner.

Ifølge Jørgen Albæk Jensen, juraprofessor ved Aarhus Universitet, er det første gang, at sanktionsbestemmelserne i loven bliver anvendt.

- Det er lidt banebrydende eller epokegørende, at man nu for første gang straffer nogen for at overtræde reglerne. Indtil nu har man vel bare løftet pegefingeren, hvis der var nogle, som overtrådte reglerne, siger Jørgen Albæk Jensen til Ritzau.

Han formoder, at sanktionen vil betyde, at der for fremtiden nu vil blive givet bøder i lignende tilfælde. Det kan også medvirke til, at reglerne ikke længere vil blive brudt.

- Det kan have den virkning, at partierne bliver bedre til at overholde reglerne. Det er vel det, man kan håbe på, siger Jørgen Albæk Jensen til Ritzau.

Sagen har fået den tidligere formand og kasserer i Venstre i Region Midtjylland til at trække sig.

- Vi har fået et bødeforlæg, og det har vi valgt at betale. Dermed anser vi sagen for afsluttet, siger den nuværende formand, Jens Nicolai Vejlgaard, til Politiken.