Venstre svinger spareøksen: Vil tage 300 - 400 mio. fra DR

Det var på tale i krogene under de dramatiske finanslovsforhandlinger i begyndelsen af december.

Og nu bliver der tonet rent flag fra Venstre:

Regeringspartiet vil svinge spareøksen over DR og tage 300 - 400 millioner kroner fra licensgiganten.

Sådan lyder budskabet fra medieordfører Britt Bager.

- Der er mange andre end DR, der producerer rigtig godt public service-indhold allerede i dag, og dem vil vi gerne bringe mere i spil. Jeg tror, der er små gode ideer rundt omkring, som vil få lov til at blomstre, og det vil alle danskere få rigtig stor glæde af, siger Venstres kultur- og medieordfører Britt Bager ifølge TV2.

Det voldsomme beløb svarer til ca. 10 procent af DR's årlige budget på 3,7 mia. kroner, der inddrives over licensen. I stedet skal pengene ifølge Venstre gå til en public service-pulje, der ifølge Britt Bager skal deles ud over langt flere medier, end tilfældet er i dag. Derfor må DR's gigantiske budget holde for.

Se også: Sådan vil Tulle straffe DR

- Vi mener godt, man kan lave public service-indhold for mindre end det. Derfor vil vi tage 300 eller 400 millioner fra DR, og så vil vi tage 100 millioner fra mediestøtteordningen, fordi de danske dagblade også kommer til at kunne søge den her pulje, siger Britt Bager til TV2.

Men udover DR skal også danske dagblade altså bidrage til public service-puljen gennem de årlige bidrag fra mediestøtten.

Under finanslovsforhandlingerne blev et forhandlingsdokument lækket, der viste, at Dansk Folkeparti var blevet tilbudt en afskaffelse af medielicensen, som vi kender den, samt en besparelse af DR på 12,5 pct. DF kræver, at DR skal spare hele 25 pct. af det årlige budget og har ikke som udgangspunkt stillet sig tilfredse med en besparelse på 12,5 pct, hvilket vil svare nogenlunde til Venstres udmelding fra i dag.

Det kom for nyligt frem på mediesitet Mediawatch, at de fleste mediehuse giver underskud, hvis mediestøtten trækkes fra årsresultatet.