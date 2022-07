Venstre tordner mod Prehn: Hykleri og dobbeltmoral

Da daværende finansminister Lars Løkke Rasmussen fik kritik for bilagsrod og brug af statens penge i 2008, mente fødevareminister Rasmus Prehn, at alt måtte frem. Her var det ham, der talte for Socialdemokratiet i sagen og han sparede ikke på kritikken.

Han krævede fuld åbenhed. Sagen var principiel. Og lukkethed var med til at 'fjerne parlamentets mulighed for kontrol med ministrene'. Nu er det Rasmus Prehn selv, der ikke vil fortælle, hvem han bespiste på statens regning den 10. juni på restaurant Undici. En regning han nu to år efter selv har betalt for at holde navnet hemmeligt.

- Han har tidligere plæderet for, at alt skulle lægges frem. Nu står han selv med en sag, og så er det da temmelig besynderligt, at han mener, at han ikke skal offentliggøre, hvem det er, han har været ude at spise med for skatteborgernes penge.

- Noget han alene på grund af Ekstra Bladets dækning har fortrudt, at skatteborgerne skulle betale, siger Venstres Torsten Schack Pedersen.

Den høje hest

Rasmus Prehn mener ikke, at 'det hører offentligheden til', hvem han spiste middag med. Her er han dog helt uenig med 2008-Rasmus Prehn.

2008-Rasmus Prehn mente, manglende indsigt i bilag svækkede tilliden til regeringen, at alle ministre skulle tvinges til at lægge alt frem og at sagen var principiel:

- Det her virker som en minister, der har dårlig samvittighed, og som forsøger at gøre sagen til en bagatel.

- Når Lars Løkke vælger at betale pengene tilbage, må det være fordi, at han dermed indrømmer, at han har gjort noget, som han ikke skulle have gjort, er blandt Prehns citater.

Vælg selv

Venstre Torsten Schack Pedersen har ikke svært ved at sætte ord på, hvad han mener der er tale om:

- Dobbeltmoral eller hykleri, der er vist valgfrihed her. Hvis man sætter sig selv på den højeste hest og efterspørger principper hos andre, så er det mindste, man kan forvente, at man også selv følger dem.

Udenrigsministeriet har oplyst, at Rasmus Prehn ikke er er forpligtiget til at fortælle, hvem han spiste middagen med. Men at ministeren kan nøjes med at angive en titel. Det gør ingen forskel for Torsten Schack:

- Lige meget hvad reglerne er, så forventer jeg, at Rasmus Prehn lever op til de principper, han har bedt andre om at leve op til.