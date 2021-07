Venstre vil afskaffe automatisk nedlukning af kommuner og sogne

Modellen med automatisk nedlukning af kommuner og sogne bør afskaffes.

Det mener Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, der også er medlem af Folketingets epidemiudvalg.

Ønsket om at afskaffe modellen kommer,efter at det fredag er besluttet at hæve grænserne for, hvornår kommuner og sogne automatisk skal lukke.

- Så langt så godt. Men grundlæggende synes vi, at den automatiske nedlukningsmodel bør afskaffes, siger Martin Geertsen i en kommentar.

Venstre-ordførerens begrundelse er, at de fleste ældre og sårbare personer er blevet vaccineret imod coronavirus.

Derudover er der relativt få patienter indlagt med corona på hospitalerne, siger han. Torsdag var der 51 patienter indlagt med corona i hele landet.

- Vi er ikke på et stadie i epidemien, hvor der længere er behov for, at kultur- og erhvervsliv har truslen om nedlukning hængende over hovedet.

- Vi skal tværtimod have fremrykket lempelsen af de restriktioner, som stadig tynger virksomheder og institutioner, siger Martin Geertsen.

Ved en automatisk nedlukning skal eksempelvis skoler samt ungdoms- og voksenuddannelser lukke.

Det samme skal lokaler og lokaliteter inden for kulturen og lokaler, hvor der foregår idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.

Fra dags dato gælder det, at et sogn skal lukke, når der over en uge er mere end 1000 smittede per 100.000 indbyggere - kendt som incidens. Før var grænsen 600.

Samtidig gælder det nu for kommuner, at incidenstallet skal bevæge sig over 500. Tidligere gik grænsen ved 300.

Der gælder fortsat de samme grænser for minimumsantal smittede og positivprocent.

Det vil sige, at der for sogne fortsat skal være mindst 20 smittede personer og en positivprocent på mindst tre, mens der for kommuner fortsat skal være mindst 20 smittetilfælde.

Tallene er testkorrigeret. Det vil sige, at man tager højde for, hvor mange test der bliver lavet i de enkelte sogn og kommuner.