Venstre vil give skattefradrag til førstegangskøbere

Venstre vil mandag præsentere et boligudspil, hvor førstegangskøbere af en ejerbolig skal kunne få et skattefradrag gennem en opsparing, der er øremærket til boligkøb.

Det skriver Berlingske.

Fradragsværdien skal være på 25 procent, og alle skal kunne indbetale 50.000 kroner om året i fem år. Med opsparingen kan et par over fem år sammen opspare 500.000 kroner og få en skattegevinst på 100.000 kroner.

Ud over det vil Venstre bruge 100 millioner kroner om året til at udvide antallet af ejerboliger med 122.000 over de næste ti år. Det skal blandt andet ske ved at belønne kommuner, hvor der bliver bygget flest nye ejerboliger, og hvor sagsbehandlingstiden er kortest.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, anerkender, at det er vigtigt, at man politisk sikrer lejeboliger til dem, der ikke har råd til en ejerbolig.

Han peger i Berlingske samtidig på, at antallet af andels- og lejeboliger har overhalet antallet af ejerboliger, selv om mange ønsker at bo i en ejerbolig.

Ellemann-Jensen henviser til en rapport fra Nordea Kredit lavet i 2019. Her siger syv ud af ti af de cirka 1000 deltagere, at de helst ville bo i en ejerbolig.

- Jeg har selv boet i flere lejelejligheder. Men den der følelse i maven, da jeg første gang slog min græsplæne – da det pludselig var mig selv og min familie, jeg sparede op til frem for at betale til en udlejer, den glæde ønsker jeg, at flere skal opleve, siger han til Berlingske.

Folk, der bor i andelsboliger, vil også kunne benytte fradraget, fordi en andelsbolig ikke er kategoriseret som en ejerbolig.

Venstre regner med, at opsparingen for førstegangskøbere vil blive brugt af cirka 50.000 borgere om året og dermed koste i omegnen af en milliard kroner årligt. Dertil kommer de 100 millioner i belønning til kommunerne.

De to dele vil altså tilsammen koste 1,1 milliarder kroner om året.

I boligudspillet kommer Venstre ikke med et bud, hvordan forslaget skal finansieres. Partiet fortæller, at det vil fremlægge dets samlede 2030-plan for dansk økonomi i løbet af efteråret. Formanden løfter dog sløret for, hvor nogle af pengene til boligudspillet skal komme fra.

Han fortæller, at partiet vil inden længe fremlægge et forslag til en større reform af jobcentrene og den kommunale beskæftigelsesindsats.