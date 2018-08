Venstre vil tillade handsker ved statsborger-håndtryk

Forslaget fra Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om, at alle nye ansøgere om statsborgerskab skal trykke deres lokale borgmester i hånden, mødes med tøven fra de to andre partier i blå blok.

Venstres indfødsretsordfører Jan E. Jørgensen reagerer i første omgang med et 'Åh gud ... ingen kommentarer', da Ekstra Bladet kontakter ham for en kommentar til håndtryk og statsborgerskab.

Men VLAK-regeringen, DF og Socialdemokratiet blev i juni enige om en ny indfødsretsaftale, som skærper kravene til at få statsborgerskab.

Som noget nyt skal ansøgerne deltage i en ceremoni med borgmesteren i deres kommune. Det er her, selve håndtrykket - ifølge DF's Martin Henriksen og den konservative Naser Khader - skal finde sted. Et muslimsk par har for nylig fået afvist schweizisk statsborgerskab, fordi de nægtede at give hånd til myndighedspersoner af det modsatte køn.

Men om noget tilsvarende skal gælde i Danmark, skal først forhandles med de øvrige aftalepartier.

LA er tavse

Liberal Alliance vil ikke udtale sig til Ekstra Bladet om 'håndtryks-lovforslaget', mens den forholdsvis liberale Venstremand, Jan E. Jørgensen, efter lidt betænkningstid kalder det en 'indlysende sandhed, at det er meget sædvanligt, at vi i Danmark hilser på hinanden med et håndtryk'.

- Vi er ved at undersøge, hvordan denne her ceremoni i praksis skal foregå. Vi skal passe på med, at vi ikke behandler landets borgmestre, som nogen der ikke kan finde ud af noget selv. Altså ved at lave sådan nogle meget detaljerede beskrivelse af, hvordan denne her ceremoni skal foregå.

- Omvendt kan det jo også være meget rart for kommunerne at have et par overordnede guidelines for, hvad vi mener med, at man skal optræde respektfuld over for myndighedspersoner, forklarer han.

- Men Venstre er endnu ikke helt afklaret på, om denne her ceremoni skal omfatte krav om håndtryk?

- Nej, det skal vi lige drøfte. Det skal også undersøges, om der er juridiske problemstillinger i det. Men det er en grundlæggende del af at være dansker, at man giver hånd til hinanden.

- Vil det kunne godkendes, hvis ansøgeren tager handsker på?

- Hvis du skal give hånd til dronningen, så er der nogle, som mener, at det er det allermest respektfulde at tage handsker på. Så jeg har svært ved at forestille mig, at det bliver et problem. Men jeg kan garantere, at det ikke bliver et krav, at man skal have hvide handsker på til ceremonien, forklarer Jan E. Jørgensen.

Liberal Alliance har oplyst til Ritzau, at partiet endnu ikke har taget stilling til, om håndtrykket skal være et krav for statsborgerskab.

S har uld i mund

Det femte parti bag aftalen - Socialdemokratiet - bakker måske op om forslaget fra DF og K.

Men det dog en smule uklart, hvor nagelfast indfødsretsordfører Astrid Krag egentlig står på et direkte krav om håndtryk for et statsborgerskab.

- Det er klart, at hvis en kvindelig borgmester stikker hånden frem til en ny statsborger, så er det helt naturligt, at man giver hånden retur. Man har jo netop skrevet under på, at man respekterer det danske demokrati og grundlæggende danske værdier. Det indbefatter, at kvinder kan være borgmestre - og at en kvindelig borgmester er en myndighedsperson, siger hun.

- Det gælder vel også, at en kvindelige ansøger skal trykke hånd med en mandlig borgmester?

- Ja det er klart.

- Men skal det være et krav?

- Jeg synes, det er helt naturligt, at man giver hånd til sådan en ceremoni.

- Hvis man ikke gør det, hvad skal der så ske?

- Jeg tror ikke, det bliver et problem. Men hvordan det helt konkret skal udmøntes i rutiner og aftaler i forbindelse med ceremonien - det skal aftales mellem partierne og ministeren til efteråret.

- Men bakker I op om, at det skal udmøntes sådan, at hvis borgmesteren rækker hånden frem, så skal man tage i mod den for at få statsborgerskab?

- Det er en meget håndgribelig måde at se på, om folk mener det, de har skrevet under på. Blandt andet at de respekterer ligestilling mellem kønnene, og at demokratiet står over religiøse love, siger Astrid Krag.