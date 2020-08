Venstrefolk vrisser over Løkkes hemmelige optagelser

Flere medlemmer af Venstres hovedbestyrelse kritiserer, at Lars Løkke Rasmussen i hemmelighed optog det møde, hvor han trak sig som formand

Lars Løkke Rasmussen er som tidligere formand såkaldt 'æresmedlem' af Venstres hovedbestyrelse.

Men der er ikke noget ærefuldt over, at Løkke i smug båndede alt, hvad der blev sagt på det møde, hvor han endte med at trække sig og tage bagdøren ud af dansk toppolitik.

Det påpeger flere medlemmer af partiets hovedbestyrelse overfor Ekstra Bladet.

For ikke nok med, at Løkke optog mødet. Han har også skrevet det hele ud og udgivet det i sin nye bog "Om de fleste og det meste".

'Det skal man ikke'

- Jeg er advokat. Så det der med at optage andre uden tilladelse, det er ikke god latin. Men det er også en almen menneskelig regel. Det skal man ikke gøre, siger bestyrelsesmedlem Elo Jensen, der selv er med i Løkkes båndudskrift.

Samme toner lyder fra Kurt Mosgaard, hvis indvendinger om talerækken på mødet nu også er udkommet på bogform.

- Det er ikke passende. Især, fordi han selv gang på gang har understreget, at andre ikke må referere fra møderne, så det er da mærkeligt og ufint, siger han.

Ingen konsekvens

Ingen af dem ønsker dog, at Løkke skal fratages sit æresmedlemsskab af bestyrelsen for bruddet på fortroligheden.

- Lars Løkke har gjort meget for partiet, så man skal også tage de store briller på, siger Kurt Mosgaard.

Ekstra Bladet har også kontaktet Venstres kasserer og medlem af hovedbestyrelsen, advokat Nicolai Mallet. Han arbejder i øjeblikket som bisidder for Venstres næstformand Inger Støjberg i Instrulkskommissionen.

- Der gælder en grundlæggende fortrolighed på de møder, så det overrasker mig. Men nu vil jeg lige læse bogen selv først, siger han.

Løkke skriver selv i bogen, at han tændte optageren på sin mobiltelefon, fordi han ville 'afmontere myter' fra det famøse møde, hvor Løkke måtte erkende, at hans tid som formand var ovre.

