Venstres mangeårige partisekretær stopper

Det er ikke mere end fire dage siden, at Venstres mangeårige partisekretær, Claus Richter, bød velkommen til Venstre ekstraordinære landsmøde i Herning.

Nu stopper han, skriver Venstre i en pressemeddelelse.

'Efter næsten otte år med ansvaret for Venstres organisation og med blandt andet to historisk flotte valgresultater i bagagen har partisekretær Claus Richter valgt at stoppe', står der i pressemeddelelsen.

Claus Richter har stået i spidsen for Venstres organisation i knap otte år. Nu er det slut. Foto: Ernst van Norde / Ritzau Scanpix.

Som partisekretær har Claus Richter haft en afgørende plads i organisationen Venstre og har haft ansvaret for blandt andet valgkampe.

I 2014 blev han beskyldt for at have holdt hånden over Lars Løkke Rasmussen i sagen, hvor Ekstra Bladet kunne afsløre, at Lars Løkke Rasmussen havde fået tøj for 152.000 kroner fra partiet.

Han er blandt andet kendt for at have deltaget i et omstridt møde under formandsopgøret i partiet i 2014.

Mødet fandt sted i en kælder under Odense Congress Center og havde ud over Richter deltagelse af Kristian Jensen og Lars Løkke.

For nylig omtalte Løkke mødet under et live-interview på tv. Her pegede han på, at han efterfølgende havde forhørt sig hos Richter om indholdet af aftalen med Kristian Jensen - en aftale, der dengang reddede Løkke fra at blive væltet.

Se også: Qvortrup om Richter-exit: - Ellemann rydder op

Den sværeste tid i partiets historie

I foråret kom han med en semioffentlig opsang til partimedlemmer om at efterleve reglerne for partistøtte og ikke anonymisere donorer.

Og i forbindelse med opgøret mod ledelsen i foråret var det Claus Richter, der fortalte fire af Venstres fem regionsformand, at de ikke kunne få et telefonmøde med Lars Løkke Rasmussen.

På weekendens ekstraordinære landsmøde kaldte Richter opgøret mellem Løkke og Kristian Jensen for 'brutalt'.

Se også: Jakob Ellemann-Jensen er valgt som ny formand for Venstre

I pressemeddelelsen uddyber han:

'Vi har været igennem den sværeste tid i partiets historie, og nu skal vi se fremad. Venstre skal have en ny start, og derfor har jeg besluttet, at det også er tid til, at Venstre skal have en ny partisekretær', siger han og tilføjer:

'Beslutningen har på ingen måde været let, for mit hjerte banker fortsat for Venstre, men det er det rigtige. Jakob (Ellemann-Jensen red.) skal sætte sit eget hold, og jeg ønsker ham alt det bedste med det som med alt andet.'

Ked af det

Venstres nyvalgte formand, Jakob Ellemann-Jensen, kalder Richters indsats gennem næsten otte år for 'formidabel'.

'Jeg er meget ked af, at Claus har truffet beslutningen om at stå af her. Heldigvis har han lovet mig, at han altid er i den anden ende af telefonen, hvis jeg har brug for det', udtaler Ellemann-Jensen.

