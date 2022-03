Venstres Ungdom vil af med V-borgmester

Venstres Ungdom i København vil ikke længere støtte beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Det skriver DR.

Ungdomspartiet har valgt at trække støtten til borgmesteren, efter at hun i løbet af de seneste måneder har været udsat for massiv kritik.

- Vi er kommet frem til den konklusion, at vi ikke længere kan støtte Cecilia Lonning-Skovgaard som beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, siger formand for Venstres Ungdom i København, Emil Nørrevang, til DR.

Kritikken har handlet om Cecilia Lonning-Skovgaards ledelsesstil og krænkende adfærd i forvaltningen.

Mandag udkom en rapport fra Københavns kommunes arbejdsmiljørådgiver - Arbejdsmiljø København. Den pegede også på massive problemer med det psykiske arbejdsmiljø i borgmesterens forvaltning.

I forbindelse med at rapporten blev offentliggjort, sagde Cecilia Lonning-Skovgaard, at kritikken af forvaltningens politiske ledelse var rettet imod hende.

Ud over Cecilia Lonning-Skovgaard har Venstre fire medlemmer af borgerrepræsentationen i København.

Et af dem, Cille Hald Egholm, opfordrer tirsdag borgmesteren til at trække sig. Det skriver Politiken.

- Der er nu dokumentation for, at hun har udvist krænkende adfærd over for mange af sine medarbejdere. Det var den sidste dråbe, der fik bægeret til at flyde over, siger hun til avisen.

Undersøgelsen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen blev sat i gang i januar.

188 medarbejdere har deltaget. 24 har svaret ja til, at de inden for et år har været 'udsat for krænkende adfærd fra enten borgmesteren eller øvrig politisk ledelse' i forvaltningen.

15 medarbejdere har svaret, at det stadig finder sted.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til Ekstra Bladets politiske podcast 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app.