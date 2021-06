Venstres vilde slingrekurs

Jakob Ellemann-Jensen var klar i mælet, da han rejste et helt specifikt forslag under Venstres sommergruppemøde i 2020.

– Konkret foreslår vi, at myndighederne får nye muligheder for at udstede opholdsforbud, så grupper af unge, utilpassede indvandrere kan få et forbud mod at opholde sig på et bestemt område, hvis de chikanerer eller udviser en truende adfærd.

Efterfølgende gav Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, da også sin umiddelbare opbakning til et forslag om et opholdsforbud, som justitsminister Nick Hækkerup (S) havde stillet.

Han hilste ’med glæde’, at justitsministeren forsøgte at gøre op med utrygheden.

Men da der skulle stemmes om forslaget i Folketingssalen, stemte Venstres imod.

Det ville ligefrem være ’udansk’ at lukke en hel park, fordi nogle enkelte rockere eller bandemedlemmer ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, indvendte partiets Jan E. Jørgensen.

Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix