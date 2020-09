Venstres vilde ungdom: Trodser coronaråd med kæmpe møde

Regeringen og myndighedernes forsigtighedsprincip og corona-råd er gået fuldstændig hen overhovedet på Venstres Ungdom, som i weekenden holdt landsmøde med 250 deltagere fra hele landet.

Mens sociale arrangementer på landets uddannelser er blevet aflyst på stribe i de seneste uger, mødtes de unge venstreløver til middag, debat, banko og bajere - dog uden dansegulv.

Helt tilbage i begyndelsen af september opfordrede Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen danskerne om at begrænse deres sociale kontakter mest muligt.

Således understregede Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, så sent som 7. september, at der er brug for at bryde smittekæderne. Og det sker bedst ved at færre samler sig.

- Vi ved, at når mennesker er tæt sammen i længere tid, og særligt hvis det er forskellige mennesker, der ikke deler husstand til daglig, ved vi, at det er i de situationer, der giver særlig stor risiko for smitte, sagde han.

Men myndighedernes anbefalinger er gået henover hovedet på ledelsen i Venstres Ungdom.

Talte med store bogstaver

Først da Mette Frederiksen på et pressemøde i fredags talte med store bogstaver anede ungdomspolitikerne uråd.

Formand for Venstre Ungdom, Kristian Lausten Madsen, fortæller, at de første deltagere allerede var på vej til landsstævnet i bus, da pressemødet var i gang.

Han kalder det derfor en afvejning mellem at gennemføre arrangementet eller skuffe mange af de medlemmer, som rejste på tværs af landet for at deltage.

- Så vi bliver også taget på sengen.

- Havde vi haft en uges notits, kunne det godt være, vi havde ændret noget tidligere. Men det hele sker, mens vi er i det, forklarer Kristian Lausten Madsen til Ekstra Bladet.

I flere uger har vi fået at vide, at vi skal begrænse sociale sammenhænge. Hvorfor vælger I at gennemføre landsstævnet alligevel?

- Fordi retningslinjerne til lige præcis den gruppe vi går ind i, ikke bliver ændret. Der har regeringen og Sundhedsstyrelsen også haft al mulighed for at sige: ’Nej, der skal ikke længere være plads til 500 mennesker til konference og overvejende siddende arrangementer’. Det har de ikke valgt at ændre ved, lyder det fra Kristian Lausten Madsen.

VU: Sådan beskyttede vi os Som følge af coronavirussen havde Venstre Ungdom inddelt medlemmerne efter regioner og lokalforeninger, så de sad ved siden af de samme personer under dagene, hvor landsstævnet løb af staben. Men følge myndighedernes opfordringer kunne Venstres Ungdom ikke. - Jeg bilder mig ikke ind, at jeg kan afholde folk fra at snakke sammen, men vi har stillet nogle sikre rammer til rådighed. - Og jeg synes også, at de medlemmer, der har deltaget i weekenden, har opført sig stærkt forsvarligt inden for de rammer, som der var. Der har været mulighed for at få udleveret mundbind, og der var påkrævet mundbind, hver gang man ikke var siddende, fortæller Maria Gosvig Ladegaard, der er en del af VU's forretningsudvalg. Opfordrede til at lade sig teste

I et allerede presset sundhedssystem opfordrede VU's forretningsudvalg de deltagende til at tage en coronatest, inden de mødte op. - Jeg synes især, nu hvor de unge mennesker er meget i medierne, at det er forsvarligt at opfordre de unge mennesker, der deltager i vores arrangementer, til at blive testet inden de møder op, siger Maria Gosvig Ladegaard.

'Handlede resolut'

Hos moderpartiet får de unge løver alligevel opbakning og ros for, at de sadlede om efter Mette Frederiksen og regeringens nye stramninger fredag 18. september.

- Som jeg har fået det forklaret, handlede VU's ledelse resolut, da der fredag blev strammet op igen.

- Selv om det ikke var nye begrænsninger for møder op til 500 personer, hvor man i udgangspunktet sidder ned, skar VU kraftigt ned i programmet, så der ikke var aktiviteter søndag, ligesom man opfordrede deltagere, der havde mulighed for det til at tage hjem efter lørdagens program, siger partisekretær i Venstre, Christian Hüttemeier, til Ekstra Bladet.

150 deltagere fulgte opfordringen og forlod ifølge VU's formand landsstævnet lørdag aften, da den sidste del af programmet var slut.