Venter kun på Tulle

Hvad der ligner en veltilrettelagt plan for at lade Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard stå alene på broen, mens skuden går ned, ser ud til at være ved at lykkes.

Samarbejde og sammenhold i DF-gruppen er totalt kollapset. Resten er skænderi om, hvem der har ansvaret.

En efter en har medlemmerne af folketingsgruppen forladt partiet. Først en håndfuld af de mindre profilerede og til sidst Dansk Folkepartis ’Founding Fathers’, Søren Espersen og Peter Skaarup. Nu venter vi kun på juvelen i kronen – Kristian Thulesen Dahl.

Når Tulle formentlig meget snart forlader det parti, han selv var med til at stifte i 1995, står Messerschmidt godt nok med sig eget hold, men i et halvtomt lokale med et enormt svækket parti. Meningsmålingerne er i bund, og selv ude i lokalforeningerne og blandt de ansatte i partiet rykker det nu.

Noget tyder på, at Morten Messerschmidt 'sejrede af helvede til', da han godt støttet af Pia Kjærsgaard vandt formandsposten i Dansk Folkeparti. Arkivfoto: Jens Dresling

Spørgsmålet er, om Inger Støjbergs orkanagtige genindtræden på den politiske scene bliver det endelige dødsstød til DF.

Lige om hjørnet venter et folketingsvalg, og til november kommer det store opgør i Meld- og Feld-sagen, som formentlig bliver en blodig og giftig konfrontation mellem Messerschmidt og hele Thulesen-holdet.

Man forstår den deltager, som med stor begejstring havde været til Inger Støjbergs ’på-fri-fod-igen-fest’ på Visborggaard Slot for et par tusinde tilhængere og bagefter sagde: ’De fleste troede, at de var kommet til en Inger-fest. Det var de også. Men det var også en begravelse. Af Dansk Folkeparti.’

Om det går præcis sådan, er lige tidligt nok at sige. For nok vælter det ind med vælgererklæringer i historisk stort omfang til Inger Støjbergs parti, men dels skal erklæringerne efterprøves og godkendes, dels er der ikke nødvendigvis en lige linje fra de mange vælgererklæringer til mandater i Folketinget.

Vi mangler et politisk program. Udover flere veje i Jylland og mere internet i Udkantsdanmark er Inger Støjbergs programerklæring kemisk renset for andet end løs snak og pæne hensigter.

Partiets kandidater kender vi heller ikke udover Peter Skaarup og Kristian Thulesen Dahls bror, Jens Henrik.

Jens Henrik Thulesen Dahl er en af få profiler, der har meldt sig under Inger Støjbergs fane. Arkivfoto: Jens Dresling

Støjbergs nye parti ledes ekstremt centralistisk. Man kan ikke bare melde sig ind. De seks Dansk Folkeparti-afhoppere i Folketinget kan ikke engang regne med, at de bliver godkendt.

Hertil kommer, at Inger Støjberg nok har en skarp profil på udlændingeområdet, men ikke på noget andet felt.

Hun er dog kommet med en melding, der vil trække spor. Hun vil nemlig bevare Arne-pensionen i modsætning til Venstre, de konservative og Liberal Alliance.

Der forsvandt pengene til de skattelettelser, som Søren Pape Poulsen (K) og Alex Vanopslagh (LA) ellers havde stillet i udsigt med blåt flertal.

Nu spiller det muligvis ikke den store rolle, at Inger Støjberg ikke ligefrem er de politiske detaljers mester, for hendes vælgere er også ligeglade med detaljerne.

For dem handler det om Inger selv og tilliden til hende. Og den fejler ikke noget. Så må det politiske og detaljerne komme senere.

Støjbergs optur og DF’s nedtur efterlader den blå blok i noget af et rod. Med Lars Løkke som en løs kanon på dækket, der hverken vil pege rødt eller blåt, men insisterer på en regering over midten, er der dømt meget tunge forhandlinger, hvis der skulle komme blåt flertal.

Politisk ligger partierne langt fra hinanden. Afstanden på udlændingeområdet og i den økonomiske politik mellem for eksempel Liberal Alliance, Venstre, Nye Borgerlige og Løkke er større end mellem Løkke og de radikale.

Taberne på den blå ballade er Dansk Folkeparti, der risikerer at ryge ned til spærregrænsen. Vermunds Nye Borgerlige har fået en stærk konkurrent, som hun ikke rigtig kan lægge kant til. Hun førte jo kampagne for Støjberg.

For Venstre er det heller ikke enkelt, at partiets tidligere næstformand og stemmesluger nu kører en konkurrerende butik.

Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Hertil kommer, at Støjberg formentlig vil foretrække Søren Pape (K) som blå statsminister fremfor Jakob Ellemann-Jensen (V). Hun har ikke entydigt sagt, hvem hun peger på (’det må Jakob og Pape klare med hinanden’), men hendes formuleringer peger i retning af Søren Pape (’som man kan stole på’).

Underforstået: Det kan hun ikke på Ellemann.

Forløbet omkring DF’s nedsmeltning har været langvarigt. Fra formandsopgør til masseflugt. Og så etableringen af Danmarksdemokraterne, hvor over 50.000 vælgere på halvandet døgn har skrevet under på, at de synes, at Inger Støjberg skal stille op.

Meningsmålingsinstituttet Megafon oplever respondenter, som insisterer på at ville registreres som Støjberg-vælgere, selvom partiet slet ikke er opstillingsberettiget endnu.

Den situation er Dansk Folkeparti ikke i. 40 år lange venskaber og lige så mange årtiers samarbejde er røget på gulvet. Det var et firkløver med Pia Kjærsgaard, Kristian Thulesen Dahl, Peter Skaarup og Søren Espersen, der satte det hele i gang. I dag er de to ude. Nu venter vi kun på Tulle.



