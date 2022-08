Vermund angriber Støjberg: Hun er selv del af eliten

Selv om partiet Nye Borgerlige tidligere har gjort kur til Inger Støjberg, går partileder Pernille Vermund nu til angreb mod Støjberg.

Vermund beskylder Støjberg for at at være utroværdig og en del af eliten.

- Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der tænker, at hun er utroværdig, siger Vermund til Politiken.

Vermund henviser til, at Støjberg i 2015 som en del af Venstre argumenterede for at afskaffe retsforbeholdet, selv om hun senere har indrømmet, at hun i virkeligheden var imod en afskaffelse.

Støjberg har under opstarten af sit parti, Danmarksdemokraterne, tordnet mod de fine saloner i København uden at definere, hvad det er.

Hun mener, der er for langt fra Christiansfeldt til Christiansborg. Men Vermund, der kæmper om de samme vælgere, kalder det hykleri.

Annonce:

- Jeg synes, det er hykleri, hvis hun slår sig op på at være noget andet end de fine saloner, siger hun og påpeger, at Støjberg har siddet i Folketinget i to årtier og været minister ad flere omgange.

Vermund var blandt Støjbergs største støtter og støttede hende efter den historiske fængselsdom i Rigsretten i 2021.

Støjberg modtog to måneders fængsel og afsonede med fodlænke.

Støjberg blev efter sit farvel til Venstre inviteret med i Nye Borgerlige, men takkede nej.

I stedet stiftede hun Danmarksdemokraterne, som ifølge Støjberg skal repræsentere borgerne, 'som de er flest' og alle dem, der 'ikke ser sig som en del af salonerne' i København.

På spørgsmålet om, hvorfor Støjberg blev inviteret med i Nye Borgerlige, svarer Vermund, at hun havde håbet, at Støjberg 'var blevet klogere', siden hendes tid i Venstre.

Annonce:

I de målinger, der er lavet efter lanceringen af Danmarksdemokraterne, er Nye Borgerlige gået tilbage. Det er i det lys, man skal læse Vermunds kritik, mener valgforsker Kasper Møller Hansen, professor ved Københavns Universitet.

Under valget i 2019 var Dansk Folkeparti genstand for Vermunds kritik. Partiet blev halveret, og Vermund hentede en del af stemmerne. Det påpeger professoren.

- Hele hendes kamp var rettet direkte mod Dansk Folkeparti. Nu har hun set sig sur på det parti, der er den nye store konkurrent, Danmarksdemokraterne, og så kører hun efter samme opskrift, siger Kasper Møller Hansen til Politiken.

--------- SPLIT ELEMENT ---------