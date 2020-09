Vermund: Bramsen skal ud!

- Pernille Vermund, tilsynet lægger ikke fingrene imellem og skriver bl.a., at der er blevet tilbageholdt afgørende oplysninger for tilsynet. Er det ikke på sin plads, at forsvarsminister Trine Bramsen reagerer skarpt på det?

- Det er på sin plads at reagere internt. Men det her er nationens sikkerhed, så det er helt afgørende, at man får løst sådan noget internt, uden at det får offentlig opmærksomhed.

- At reagere på det ved at sende ledende medarbejdere hjem og udsende en pressemeddelelse - og dermed skabe en lavine af opmærksomhed omkring det her - er ret voldsomt.

- Men tilsynet er umiddelbart ikke blevet orienteret tilstrækkeligt. Det er vel også ret alvorligt?

- En efterretningstjeneste skal kunne agere hemmeligt, og derfor er det et dilemma, at man ikke kan føre et normalt tilsyn. Derfor må tilsynet være belagt med ekstrem fortrolighed, så der er ikke er noget, der slipper ud til offentligheden. Man bør altid afveje balancen mellem de eventuelle fejl, der er sket i efterretningstjenesten, og rigets sikkerhed. Og der bør Danmarks sikkerhed altid veje tungest.

- Var det en fejl at hjemsende de ledende FE-medarbejdere?

- Det mener jeg bestemt.

- Hvad bygger du det på?

- Jeg bygger det på, at det i den grad er med til at skabe en lavine af opmærksomhed i offentligheden. Det skader måske også vores forhold til USA og den sikkerhedspolitiske situation, at jeg giver det her interview. Jeg synes bare, at det er vigtigt, at nogen siger fra. For at hytte sit eget skind er der en minister, som sætter Danmarks sikkerhed og forholdet til USA over styr.

- Tror du, at hun har villet hytte sit eget skind ... har hun ikke blot imødekommet en kritik fra tilsynet?

- Jeg vurderer, at hun har villet hytte sit eget skind. Hun kunne have kaldt de ledende medarbejdere ind på sit kontor og bedt dem fremlægge dokumentation for, at det, som tilsynet siger, ikke er korrekt. Den mistillid, hun udviser ledende medarbejdere ved i stedet at sende dem hjem og gøre det til en offentlig sag, har store konsekvenser, siger Pernille Vermund.