Vermund efter øl-gate: Fortryder 'perker'-kommentar

Sådan siger formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, om dengang hun beskrev en chauffør som 'perker' i DR-dokumentaren 'Vermund og kampen om højrefløjen'.

Det siger hun til Ekstra Bladet, efter det seneste døgns palaver, der har været mellem Thisted Bryghus og Nye Borgerlige. Kort fortalt beklagede bryggeriet først, at de havde lavet øl med formandens ansigt på etiketten, efter flere kritiserede det på sociale medier. Senere søndag lavede bryggeriet dog en kovending og trak beklagelsen tilbage.

Det var de her øl, der startede hele miseren. Foto: Privatfoto

Vermund fortæller, at hun blev ked af det, da bryggeriet i det nu tilbagetrukne Facebook-opslag, associerede partiet med racisme.

- Det synes jeg er trist, og jeg er oprigtig ked af, at der står noget med racisme. Vi tager selvfølgelig afstand fra racisme, ligesom alle andre partier i folketinget.

Bryggeriets direktør, Aage Svenningsen, står som afsender af facebook-opslaget, som bestyrelsen er gået i rette med.

- Dit parti har selv flere gange været kritiseret for jeres sprogbrug. Du havde selv den her episode, hvor du beskrev en som 'perker'. Skal I ikke finder jer i, at nogen ser jer som racister?

- Hvis vi tager den med perker, så er det i en sammenhæng, hvor jeg taler med nogen privat, hvoraf to af dem beskriver dem selv som ’perker’, og det smitter af på mit sprogbrug. Det er ikke er ord, jeg vil bruge omkring mine børn, eller fra folketingets talerstol.

- Set i bakspejlet ville jeg da ønske, at jeg ikke havde sagt det dér.

'En neger er en neger'

Tilbage i 2019 forsvarede Pernille Vermund ellers udtalelsen, og her var der ikke spor af fortrydelse.

- Jeg fortryder det ikke. Lad os nu kalde tingene, hvad de er, hvis man er neger, så er man neger, hvis man er perker, så er man perker, hvis man er indvandrer, så er man indvandrer, sagde Vermund dengang.

Forsvarer Thisted Bryghus

Selvom Vermund mener, at Thisted Bryghus associerede Nye Borgerlige med racisme, så bærer hun ikke nag, nu hvor bryggeriet er vendt 180 grader. Partiformanden accepterer, at der kan ske fejl for et lille bryggeri.

- Jeg kan godt forstå, at de reagerer. Hvis man er en lille virksomhed, der ikke har prøvet at være i en shitstorm før, så kan jeg også godt forstå, at man kan komme til at sætte foden forkert, når man havner i orkanens øje.

Partiformanden fortæller, at Nibe Bryghus har henvendt sig til partiet, og at de overtager produktionen af Vermund-øl.

Thisted Bryghus skal dog ikke frygte et boykot fra Nye Borgerlige.

- Vores lokalfolk kommer ikke til at boykotte Thisted Bryghus i fremtiden. Jeg synes ikke, man skal straffe Thisted Bryghus i den her sag, siger Pernille Vermund.