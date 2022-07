Vermund erkender: Svinedyr undersøgelse ændrer intet

Et flertal af danskerne ønsker, at uvildige advokater vurderer, om der kan rejses en rigsretssag mod statsminister Mette Frederiksen eller andre ministre på baggrund af Minkommissionens rapport.

Og det er da også dem, Nye Borgerlige sætter sin lid til, når det kommer til den næsten 800.000 kroner dyre vurdering, partiet har bestilt hos advokatfirmaet Lund Elmer Sandager, nu Folketinget ikke vil bestille en. For troen på, at vurderingen kan ændre noget på Christiansborg, er minimal.

- Vi synes, at man skylder danskerne en ordentlig vurdering. Embedsværket er blevet vurderet af kommissionen, så det er kun rimeligt, at ministrenes ansvar også vurderes, når det kommer til et muligt retsligt efterspil, siger Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund.

Intet håb for borgen

Efter Minkkommissionen kom med sin rapport skulle Folketingets partier beslutte, om uvildige advokater skulle gennemgå den og vurdere, om kritikken af ministrene var så grel, at der kunne være grundlag for at rejse en rigsretssag. Som man valgte efter Instrukskommissionens rapport, hvilket endte med, at Inger Støjberg blev idømt ubetinget fængsel.

Et flertal på Christiansborg valgte dog ikke at få lavet en sådan vurdering med forklaring om, at Minkkommisisonens rapport ikke viste, at ministrene bevidst havde gjort noget ulovligt.

Pernille Vermund tror ikke, at den kommende vurdering vil ændre på det.

- Det lugter langt væk af, at regeringens parlamentariske grundlag er til falds for politiske indrømmelse eller ministerposter. Så jeg har ikke meget håb til venstrefløjen og dem, der har været imod en advokatvurdering, siger hun.

Ingen hjemme

Noget kan tyde på, at formanden har ret i, at Nye Borgerliges advokatvurdering ikke vil rykke det store for regeringen og dens støttepartier.

- Jeg har svært ved at se, hvordan en rapport bestilt og beordret af Nye Borgerlige skulle kunne betragtes som uvildig og dermed bibringe ret meget nyt, skriver Socialdemokratiets vagthavende ordfører, Jens Joel.

Ekstra Bladet har fredag også kontaktet Enhedslisten, De Radikale og SF og spurgt, hvordan de vil forholde sig til den kommende vurdering. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra nogen af dem.

For SF's vedkommende dog med den forklaring, at der simpelthen ikke er en eneste folketingspolitiker fra partiet, der ikke holder ferie lige nu. Og at det derfor slet ikke er muligt at få en kommentar til noget.

Valgkamp

Efter planen vil Nye Borgerlige modtage advokaternes vurdering til september. Og da formanden ikke har meget håb for, at den gør en forskel på Christiansborg, er det til en valgkamp, hun håber den kan spille en rolle.

De Radikale har bebudet, at der skal udskrives valg inden Folketingets åbning til oktober. Så tror man på, at partiet reelt vil føre den trussel igennem, lurer et valg efter sommerferien.

- Hvis det er, at ministre kan stilles til ansvar og dømmes, så er det en relevant viden, danskerne til have med sig, når de går til valg, siger hun.

Pernille Vermund understreger, at der er tale om en helt uvildig undersøgelse. Og at advokatfirmaet har meldt ud, at det ikke kan sige noget, om, hvad det finder frem til.

Hverken i forhold til kernespørgsmålet om, hvorvidt det funder grundlag for retsforfølgelse eller om, hvorvidt man overhovedet kan drage en klar konklusion.

- Det er vi helt indforståede med. For de vigtigste er klarhed. Viser vurderingen så, at der ikke er noget at komme efter, så er det også en viden, danskerne skal have med sig til et valg, siger formanden.