Vermund freder Hjorts immunitet og dropper møde med Tesfaye

Nye Borgerlige stemmer ikke for at ophæve folketingsmedlem Claus Hjort Frederiksens (V) immunitet.

Det siger Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, til Jyllands-Posten.

- Jeg kommer til at meddele justitsministeren, at Nye Borgerlige ikke stemmer for at ophæve Claus Hjorts immunitet, og at vi heller ikke kommer til at deltage i den fortrolige orientering om sagen, siger hun til avisen.

Sagen drejer sig om den tidligere forsvarsminister, som er sigtet for at have lækket statshemmeligheder. Rigsadvokaten har indstillet til, at der skal rejses tiltale. Men det kræver, at Folketinget ophæver Hjorts immunitet.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) har indkaldt partilederne til drøftelser om sagen på mandag.

Her vil også Rigsadvokaten være til stede, og ifølge ministeren vil Rigsadvokaten gennemgå grundlaget for indstillingen. Men altså kun til partilederne, lyder det fra Tesfaye.

Partilederne vil efterfølgende kunne fortælle deres folketingsgrupper, hvad Rigsadvokatens indstilling er. Mere kan de øvrige medlemmer af Folketinget ikke få at vide, har Tesfaye udtalt. Fordi oplysningerne er fortrolige.

Vermund havde bedt om at få en jurist med som bisidder til mødet. Men det fik hun ikke lov til, lyder det fra Vermund. Derfor dropper hun helt at møde op.

En række partier, både fra rød og blå blok, har meddelt, at de kræver fuld åbenhed, før de kan tage stilling til, om Hjorts immunitet skal ryge.

Det er op til et flertal i Folketinget, om Hjorts immunitet skal ophæves. Hjort mener ikke, at han har gjort noget forkert. Ud af de 179 mandater i Folketinget sidder Nye Borgerlige på fire.

Sigtelserne er hemmelige, og Hjort må ikke viderebringe dem. Der er en strafferamme på 12 års fængsel.