Vermund: - Hellere Paludan end Mette F.

Har du indgivet til vælgererklæring til Stram Kurs, er du meget velkommen til at kontakte os på sms 1224 (almindelig sms-takst) eller mail 1224@eb.dk.

Lederen af partiet Nye Borgerlige, Pernille Vermund, ser hellere Stram Kurs med den kontroversielle formand, Rasmus Paludan, end Socialdemokratiet i Folketinget.

- Vi har sagt fra begyndelsen, at vi efter næste valg peger på en, der kan indfri vores tre krav om at indføre asylstop, udvise kriminelle efter første dom og stille krav til alle udlændinge om, at de skal kunne forsørge sig selv. Det er jeg ret sikker på, at Socialdemokratiet ikke går med til. Men Rasmus Paludan vil højst sandsynligt bakke op. Det skulle undre mig, hvis han ikke gjorde, siger Pernille Vermund til Berlingske.

Dermed understreger hun sin udtalelse fra fredag, hvor hun i bedste sendetid i æteren sagde følgende:

- Jeg ser Rasmus Paludan som en fremkaldervæske for de massive udfordringer, vi har i vores samfund, og han arbejder åbenlyst på en helt anden måde, end man er vant til at se fra folk, der gerne vil stifte politiske partier, lød det fra Pernille Vermund til Radio24syv, hvorpå hun blev spurgt, om hun hellere så Stram Kurs end Socialdemokratiet i Folketinget.

- Ja, var det klare svar.

'Islam i strid med alt'

Rasmus Paludan og Stram Kurs er kendt for at ville forbyde det at praktisere islam i Danmark. Et emne, der blev forholdt Pernille Vermund.

- Vi vil ikke forbyde religioner. Men vi siger ret klart, at islam både er en religion og en politisk ideologi. Som politisk ideologi er islam i strid med alt, hvad vores samfund bygger på, vores demokrati og vores frihed. Det betyder, at jo mere indflydelse islam får på et samfund, des mindre plads bliver der til friheden og demokratiet.

- Så derfor har vi sagt, at islamiske trossamfund ikke skal have særlige rettigheder i Danmark, som de har i dag. Og der er vi jo desværre i en situation, hvor man i efteråret 2017 anerkendte 66 islamiske trossamfund med DF's opbakning. Det var aldrig sket med vores opbakning, lyder det fra formanden i Berlingske.

Juridiske eksperter vurderede i 'Deadline' på DR2, at Stram Kurs' politik kan være i strid med grundloven, hvilket Pernille Vermund ligeledes blev bedt om at forholde sig til.

- Prøv at se på, hvad venstreorienterede partier - inklusive Socialdemokratiet - har af vidtgående forslag i forhold til at gribe ind i noget, som vi normalt ville betragte som private rettigheder. For eksempel Henrik Sass Larsen, som siger, at der skal være begrænsninger på, hvor høj en løn man kan få som topchef i det private.

- Det er ikke en politisk opgave. Lur mig, om der ikke vil være flere af de vidtgående forslag på venstrefløjen i forhold til at begrænse mere og mere af danskernes frihed og statsstyre vores samfund, som set med mine øjne er ekstremt frihedskrænkende og udemokratiske, udtaler hun videre.