Vermund i vild kovending

Pernille Vermund sagde i 2019, at hun maksimalt ville give sig selv to valgperioder som politiker, fordi hun ikke ville 'gro fast' på Christiansborg, men i 2022 bakkede hun på sin egen deadline

For 84 dage siden mente Pernille Vermund, at det var nødvendigt, at hun stod i spidsen for Nye Borgerlige, hvis partiets mål skulle nås. Nu vil hun smide tøjlerne

- Jeg tror, at det er nødvendigt, at jeg står i spidsen for Nye Borgerlige, hvor vi skal have løst udlændinge-politikken fra bunden.

Sådan lød det i valgkampen fra Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, da Ekstra Bladet spurgte hende til, om hun ville gå af som formand i denne valgperiode.

Det gjorde vi, fordi hun tidligere har sagt, at hun blot ville tage en enkelt valgperiode i Folketinget for ikke at blive en levebrødspolitiker. Det rettede hun siden hen til to.

Og da ekstra Bladet spurgte til det i valgkampen, udelukkede hun mildest talt ikke en tredje eller flere perioder, fordi det var vigtigt at få indført et totalt asylstop først.

'Pligt til at fortsætte'

- Nu er jeg ikke sådan en type, der overlader ansvaret til andre og bare sætter mig hjem med korslagte arme og brummer. Jeg har det sådan, at hvis man har evnen, så har man også pligten, sagde Vermund for 84 dage siden.

Asylstoppet er ikke kommet, men alligevel har Vermund nu annonceret, at hun vil slippe tøjlerne.

Ekstra Bladet spurgte også Pernille Vermund til, hvordan hun vil overdrage formandsposten til de andre. Her lød svaret:

- Det er ikke noget, jeg har taget stilling til. Efter tre år med Mette Frederiksen, så er der i den grad brug for, at jeg gør alt, hvad jeg kan for, at vi får løst udlændinge-politikken fra bunden. Og så længe, jeg har kræfterne, så kommer jeg til at tage den kamp.

Nedtur på nedtur

Nye Borgerlige har trods en mindre fremgang ved valget i november ingen udsigt til politisk indflydelse overhovedet.

Partiet har desuden måttet sige farvel til profilen Mette Thiesen, der er blevet løsgænger. Dertil kommer flere byrådsmedlemmer og partiets daværende pressechef.

