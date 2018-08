Vermund irettesætter partifælde: Stop statsborgerskab til ALLE mennesker fra muslimske lande

Der skal slet ikke tildeles statsborgerskab til mennesker, der har rødder i et muslimsk land, hvis man spørger Nye Borgerlige. Det præciserer partiets leder Pernille Vermund.

Hendes partifælle Mette Thiesen gentog nemlig igen og igen i et interview med Berlingske torsdag, at man ikke skal kunne få statsborgerskab, hvis man er 'troende, religiøs muslim'.

Hvis man er det, 'så går man ind for alle dele af Koranen. Hvis du går ind for alle dele af Koranen, går du også ind for sharia og kalifatet, og så køber du ikke ind på danske værdier', siger Mette Thiesen til Berlingske.

Berlingskes journalist ville gerne vide, hvordan Mette Thiesen kan vide dette, og hvorfor det er hendes opgave som politiker at definere, hvad man går ind for, hvis man er troende muslim.

Meget mere simpelt

Pernille Vermund forklarer til Ekstra Bladet, at det er meget mere simpelt end det:

- Det er vores politik, at vi ikke vil tildele statsborgerskab til folk, der kommer fra lande baseret på muslimske værdier, siger Pernille Vermund.

- Så det er ikke fordi, at det skal vurderes i en konkret sag, om man er troende muslim, og hvad det betyder, for det forstår jeg ikke rigtig?

- Det er også derfor, at vi siger, at der på nuværende tidspunkt slet ikke kan gives statsborgerskab til udlændinge, som kommer fra et muslimsk land.

- Interviewet med Mette Thiesen kom jo til at handle om, hvordan man definerer en troende muslim, så det havde vel været lettere bare at sige, at det gælder for alle, der kommer fra et muslimsk land?

- Ja, det er rigtigt. Jeg tror, hele diskussionen udsprang af det med, om man skal give håndtryk, og hun laver så en video, hvor hun siger, at der ikke skal gives statsborgerskab til religiøse muslimer, siger Pernille Vermund.

Ikke med NB's stemmer

Idag kan statsborgerskab kun tildeles, hvis ansøgerne opfylder en række krav. Blandt andet at bestå en sprogprøve i dansk og statsborgerskabsprøven. En prøve med spørgsmål om Danmark.

Selv om man opfylder de krav, kan ansøgerne i sidste ende blive afvist, hvis et flertal i Indfødsretsudvalget afslår ansøgningen.

Og det er i en sådan situation, at Nye Borgerlige - hvis de skulle komme i Folketinget - konsekvent vil afslå at give statsborgerskab til personer, der kommer fra et muslimsk land.

- Hvis det bliver en realitet, at I skulle komme i Folketinget, så går det vel ud over rigtig mange muslimer, der er troende, men praktiserer deres tro derhjemme, måske beder, bærer tørklæde, men som ikke abonnerer på Sharia-lovgivning eller et kalifat?

- Ja, det ville det gøre. Og sådan er det jo også med asylstoppet. Der vil jo være nogen, som kan blive velintegreret, men i alt for lang tid har man taget mennesker til, der ikke er blevet det, siger Pernille Vermund.