Vermund: Jeg har ikke ført vælgerne bag lyset

Pernille Vermund har meddelt, at hun trækker sig tilbage som formand for Nye Borgerlige. Hun er færdig som formand, når partiet har valgt en ny på enten næste årsmøde eller et ekstraordinært et af slagsen.

Meldingen kommer, efter at Nye Borgerlige gik frem til valget - men ikke meget. Og efter et voldsomt offentligt slagsmål mellem formanden og profilen Mette Thiesen, der endte med at forlade partiet.

- Har det her noget at gøre med det offentlige slagsmål med Mette Thiesen? Blev det for beskidt at være partiformand?

- Ej, det er det ikke. For det første er Mette Thiesen og jeg jo ikke private veninder. Vi var partifæller, og jeg sætter stor pris på det arbejde, Mette Thiesen gjorde for Nye Borgerlige.

- Det, der udviklede sig omkring Mette Thiesen, var en konflikt, der var dybt bedrøvelig og handlede om en medarbejder, der blev overfaldet. Og jeg vil til enhver tid forsvare, at vi ikke skal acceptere overfald på vores medarbejdere. Dette her har ikke noget med det at gøre.

Sådan eksploderede dramaet

- Hvorfor først nu? Du har jo længe sagt, at du ikke ville sidde længe i Folketinget.

- Jeg synes, det er naturligt. Vi har siddet én periode i Folketinget og har lige haft et valg. Jeg går ikke endnu, men sidder perioden ud. Det kan blive en kort periode, fordi vi har den mærkelige situation, at Jakob Ellemann har gjort Mette Frederiksen til statsminsiter. Så det kan jo godt være, det ikke holder længe.

- Er der ikke noget vælgerbedrag i at melde dette her ud så kort tid efter et valg?

- Jo, hvis jeg havde forladt Folketinget, havde det været fair at kalde det vælgerbedrag. Men jeg forlader ikke Folketinget. Jeg sidder her stadig og kommer til at arbejde for de mange tusinde, der har stemt på mig.

- Jeg vil rigtigt gerne give noget tilbage til de syd- og sønderjyder, der har stemt på mig.

- Er brandet Pernille Vermund brugt op?

- I forhold til hvor mange partier - der ligger tæt på os - der var, synes jeg vi fik et godt valg. Dette her hænger sammen med, at jeg fra starten har sagt, at jeg kun ville sidde to perioder.

- Jeg er en fremmed fugl herinde. Jeg er arkitekt og har været det hele mit liv. Så det er et meget anderledes liv for mig at være i politik. Det kan jeg holde til nu, men jeg synes ikke, jeg kan byde danskerne, vælgerne og vores medlemmer at være her længere, end jeg kan holde til.

