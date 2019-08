Vermund: Løkke har lagt det borgerlige Danmark i ruiner

Det borgerlige Danmark ligger nærmest i ruiner, og ansvaret ligger entydigt hos Venstres formand Lars Løkke Rasmussen.

Sådan lyder det fra Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund.

På partiets sommergruppemøder gik Pernille Vermund i rette med en Venstre-formand, som i valgkampen udelukkede en Venstre-regering baseret på Nye Borgerlige mandater.

Lars Løkke Rasmussen talte i stedet for et samarbejde hen over midten i en SV-regering for at holde dele af højrefløjen uden for indflydelse.

Dermed understreger han, at han ikke ønsker at løse udlændingepolitikken "fra bunden", mener Pernille Vermund:

- Lars Løkke viste alle årene i regering en stærk ulyst til at løse problemerne. Det understregede han også i bogen "Befrielsens øjeblik", hvor han siger, at Socialdemokratiet er gået for langt i udlændingestramningerne.

- I regeringstiden lykkedes det hverken Løkke at give Liberal Alliance de ønskede skattelettelser eller få styr på udlændingepolitikken, siger Pernille Vermund.

Som en understregning af det elendige forhold til V-formanden siger Pernille Vermund, at hun faktisk har større tiltro til Mette Frederiksens forståelse af udfordringerne på udlændingeområdet, end til Løkke:

- Det er mit indtryk, at Mette Frederiksen har en rimelig forståelse af de store udfordringer, som 40 års fejlslagen udlændingepolitik har påført det danske samfund. Men jeg frygter, at hun binder sig til Morten Østergaard.

- Nye Borgerlige kommer ikke til at sidde med hænderne over kors, mens De Radikale og venstrefløjen ødelægger Danmark, siger Pernille Vermund.

Hun vil ikke direkte opfordre Lars Løkke Rasmussen til at trække sig som formand for Venstre. Det må Venstres medlemmer afgøre, siger Pernille Vermund.

- Lars Løkke Rasmussen har hevet Venstre ud af blå blok ved hellere at ville tale med De Radikale end med de borgerlige partier. Men det borgerlige Danmark er gudskelov andet end Løkke. Der er masser af gode borgerlige folk i Venstre, siger Pernille Vermund.

Nye Borgerlige klarede spærregrænsen ved valget den 5. juni, men med blot fire mandater og en placering på Folketingets yderste højrefløj, er der langt til indflydelse.

Nye Borgerlige har ikke mandater nok til at erstatte eksempelvis De Radikale, hvis Mette Frederiksen får brug for det i forbindelse med aftaler på det udlændingepolitiske område.

På vej ind i partiets første valgperiode i Folketinget anlægger Pernille Vermund dog en optimistisk linje trods det parlamentariske udgangspunkt:

- Vi kom kun ind med fire mandater, og vi ved, at kampen for danskernes sikkerhed ikke er vundet. Den er kun lige begyndt. For os handler kampen om værdier. Danske værdier, siger Pernille Vermund.

Ud over udlændingepolitikken nævner hun også andre områder som bedre beskæftigelsespolitik samt mere nærpoliti og mere frihed til lederne i folkeskolen som områder, hvor Nye Borgerlige vil byde sig til.