Vermund misbrugt: Messerschmidts navn dukker op

Messerschmidt: Afviser at have redigeret og manipuleret

Det har ikke været muligt, at få et interview med Morten Messerschmidt. Men i et mailsvar skriver han:

'Jeg kan helt afvise at have redigeret eller manipuleret billeder, og enhver kan jo sætte mig på som forfatter til et digitalt foto. Derimod har jeg sendt diverse screenshots samt politiske tips og tekster til bloggen, der jo er et modsvar til den polemiske Nye Borgerlige-blog, som længe har angrebet DF.

Mig bekendt, har alt indholdet handlet om politik, og det, jeg har bidraget med, er ikke meget anderledes end det, jeg gerne havde sagt til citat eller har videresendt til journalister som dig selv.

Problemet har længe været, at ingen journalister har interesseret sig for andet end Nye Borgerliges udlændingepolitik, mens bloggen her bl.a. har udstillet NBs ekstremt liberalistiske sindelag, eksempelvis indenfor SU og økonomi'.